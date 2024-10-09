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9 октября, 08:48

Власти Флориды призвали около 5,5 миллиона жителей штата эвакуироваться из-за урагана

Сергей Разин
корреспондент
Фото Global Look Press
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Власти Флориды рекомендовали жителям штата покинуть свои дома и эвакуироваться из-за приближения урагана «Милтон», сообщает The New York Times.

По сведениям источника, рекомендация касается около 5,5 миллиона жителей. Эвакуация стала одной из самых крупных в истории штата.

Ранее «Флорида» отменила церемонию награждения чемпионскими перстнями из-за урагана.

В ближайшее время «Флорида» проведет четыре матча НХЛ на выезде. Домашний матч «Пантерз» ожидается 18 октября против «Ванкувера». «Тампа» 13 октября дома сыграет с «Каролиной»

ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз

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