Власти Флориды призвали около 5,5 миллиона жителей штата эвакуироваться из-за урагана

Власти Флориды рекомендовали жителям штата покинуть свои дома и эвакуироваться из-за приближения урагана «Милтон», сообщает The New York Times.

По сведениям источника, рекомендация касается около 5,5 миллиона жителей. Эвакуация стала одной из самых крупных в истории штата.

Ранее «Флорида» отменила церемонию награждения чемпионскими перстнями из-за урагана.

В ближайшее время «Флорида» проведет четыре матча НХЛ на выезде. Домашний матч «Пантерз» ожидается 18 октября против «Ванкувера». «Тампа» 13 октября дома сыграет с «Каролиной»