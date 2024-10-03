«Шансы на оправдательный приговор для Промеса ниже 50 процентов». Адвокаты Квинси допросят свидетелей по делу о контрабанде

Но шансы выиграть апелляцию — малы.

В Нидерландах продолжается рассмотрение апелляций по обоим приговорам экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса. Суд Амстердама пока достаточно строг: он лишь частично удовлетворил одно ходатайство адвокатов футболиста, которые получили разрешение допросить четверых подозреваемых.

Что произошло

По информации нидерландского De Telegraaf, адвокатам футболиста позволили допросить в присутствии судьи четырех подозреваемых по делу о контрабанде наркотиков. В нем Промес является главным фигурантом. Среди задержанных оказались водитель, который должен был забрать загруженный контейнер, человек, координирующий действия, шофер, вернувший контейнер, и сотрудник порта, пропуск которого использовался для реализации схемы. При этом просьба защиты о предоставлении копий уже совершенных допросов этих подозреваемых была отклонена.

Также параллельно рассматривается обращение защиты по делу, в котором Промеса признали виновным в нападении на двоюродного брата во время семейной вечеринки. De Telegraaf сообщает, что Апелляционный суд Амстердама отклонил запрос о дополнительном допросе трех свидетелей произошедшего и письменных вопросах представителям следствия.

Какие перспективы у Промеса

Нидерландский адвокат Эрик Томас рассказал «СЭ» о перспективах Промеса после отклонения большинства запросов его адвокатов. «В целом можно сказать, что шансы на оправдательный приговор во время апелляции, особенно если речь идет о наркотиках и импорте, значительно ниже 50 процентов... Его возможная неявка в суд отрицательно скажется на его шансах на оправдательный приговор», — объяснил Томас.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на другого адвоката Квинси Роберта Малевича рассказало о ходе досудебного заседания, которое прошло 20 сентября. На нем сторона защиты также запрашивала возможность провести дополнительное расследование и допросить больше свидетелей, так как в деле остаются неясные моменты, а футболист не признает вину. Но и данное ходатайство не было удовлетворено.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

За что наказали Промеса

14 февраля окружной суд Амстердама приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков — в 2020 году в порту Антверпена местная полиция перехватила две партии запрещенных веществ весом около 1370 килограммов. А в июне 2023-го Промесу дали полтора года за нападение на двоюродного брата — сообщалось, что он ударил родственника ножом в колено. С февраля футболист находится в ОАЭ в ожидании решения вопроса о возможной экстрадиции. По словам представителя голландской прокуратуры Допа Краумера, слушания по данному делу в Дубае могут состояться в ноябре.

Недавно, чтобы не терять игровую практику, Промес подписал контракт с клубом «Дубай Юнайтед». Соглашение Квинси со «Спартаком» истекло 30 июня.