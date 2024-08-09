Как приготовить бешбармак: три рецепта легендарного казахского блюда

Бешбармак — это не просто еда, а символ казахской культуры и гостеприимства. Его вкус покоряет сердца кулинаров по всему миру. И неудивительно, что каждая казахская семья имеет свой уникальный рецепт этого легендарного блюда. История бешбармака уходит в глубину веков, а традиции его приготовления бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Рассказываем, как появился бешбармак, и показываем три рецепта, которые вы сможете легко повторить у себя дома.

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Рецепты бешбармака

История бешбармака

Бешбармак — это одно из древнейших блюд казахской кухни, происхождение которого связано с кочевыми народами степей Центральной Азии. Само слово «бешбармак» переводится с казахского, как «пять пальцев». Дело в том, что это блюдо традиционно ели руками. Пять пальцев символизируют не только способ приема пищи, но и единство, сплоченность и общность. Бешбармак изначально готовился из мяса, которое казахи могли получить в степи. Чаще всего это была баранина, конина или говядина.

Секрет бешбармака кроется в особой технологии приготовления. В традиционной рецептуре мясо сначала долго варится в большом количестве воды до мягкости, а затем подается с лапшой и насыщенным бульоном, который называют сорпа. Важно отметить, что каждый регион Казахстана имеет свои особенности приготовления бешбармака.

Рецепты бешбармака

Классический бешбармак по-казахски

Оригинальный рецепт, пронесенный сквозь поколения.

Ингредиенты:

баранина (или говядина) — 1,5 кг;

лапша для бешбармака — 500 г;

лук репчатый — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

лавровый лист — 2 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец горошком — 1 ч.л.;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Maxim Sparish

Способ приготовления:

Промыть мясо, нарезать на крупные куски, залить холодной водой и поставить вариться на среднем огне. Довести до кипения, снять пену, добавить целую очищенную морковь, луковицу, лавровый лист и перец горошком. Варить около двух часов до мягкости мяса. Достать мясо, отложить в теплое место. Бульон процедить и оставить. Нарезать оставшиеся луковицы кольцами, обжарить до золотистого цвета и добавить в бульон. Отварить лапшу в подсоленной воде до готовности, слить воду. Разделить небольшую часть мясо на волокна, смешать с нарезанным чесноком и добавить в бульон с луком. Выложить лапшу на большое блюдо, сверху добавить мясо с луком, полить небольшим количеством бульона. Посыпать зеленью и луком. Подавать блюдо горячим.

Бешбармак из курицы

Диетический вариант легендарного блюда.

Ингредиенты:

куриное мясо — 1,5 кг;

лапша для бешбармака — 500 г;

лук репчатый — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

черный перец горошком — 1 ч.л.;

соль — по вкусу;

зелень (петрушка, укроп) — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Elena Zakharova

Способ приготовления:

Промыть курицу, нарезать на части и положить в кастрюлю, залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену, добавить нарезанную морковь, целую луковицу, лавровый лист и перец горошком. Варить на среднем огне 1,5-2 часа до готовности курицы. Вынуть курицу из бульона, разделить на небольшие кусочки. Бульон процедить. Лук нарезать полукольцами и замариновать в уксусе с солью и сахаром на 10 минут. Отварить лапшу в подсоленной воде, слить воду. На блюдо выложить лапшу, сверху разложить кусочки курицы, полить бульоном и посыпать маринованным луком и зеленью.

Бешбармак с курдючным жиром и ребрышками

Выбирайте этот рецепт, если хотите нежное блюдо с бараньими ребрышками.

Ингредиенты:

баранина (ребра) — 2 кг;

лапша для бешбармака — 500 г;

лук репчатый — 4 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

черный перец горошком — 1 ч.л.;

курдючный жир — 200 г;

соль — по вкусу;

зелень (кинза, укроп) — по вкусу.

Фото istockphoto.com/ArtEvent ET

Способ приготовления: