Звезда «Дома-2» впервые показала лицо дочери от Промеса. Раньше Квинси запрещал ей это делать

Девочка носит фамилию экс-футболиста «Спартака».

Мэри Кулешова, мать дочери Квинси Промеса, впервые продемонстрировала лицо ребенка в соцсетях.

«Знакомьтесь, Кейси Мэй Промес. А как вас зовут?» — подписала фото Кулешова.

Квинси запрещал Кулешовой показывать лицо ребенка

В июне мама девочки пожаловалась своим подписчикам, что футболист не разрешает ей публиковать снимки, на которых видно лицо ребенка. Кулешова скрывала его смайлами и эмодзи.

«Я бы очень хотела и могла бы показать с первых дней жизни. Но вторая сторона сказала — только с года жизни. Я попробую договориться, чтобы пораньше. Я не вынесу эти смайлики целый год», — говорила Мэри.

Кто такая Кулешова?

Экс-звезде «Дома-2» Мэри Кулешовой 28 лет. Она вылетела с проекта за многочисленные эпизоды с драками. Девушка неоднократно намекала в соцсетях на свою связь с бывшим игроком «Спартака». Мэри возила с собой в машине сувенирную фигурку Промеса и не скрывала, что находится в положении. Правда, долгое время хранила в секрете информацию о том, кто именно является отцом ребенка.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пятый ребенок

Личная жизнь Квинси закручена похлеще его криминальных похождений. Долгое время он был женат на девушке по имени Джейми, с которой познакомился еще в 18 лет. Она родила ему четверых детей — двух сыновей и двух дочерей.

После скандальной истории в ОАЭ появилась информация, что у Промеса есть интрижка с рэпершей Табатой Робинсон. Позднее выяснилось, что исполнительница — не единственная девушка спортсмена. Квинси встречался с Кулешовой в Дубае, когда у «Спартака» были там сборы. Все это случилось до громкой истории с арестом, в которую угодил игрок.

Как дела у Промеса

Сейчас голландец находится в Дубае, где с февраля ожидает решения о собственной экстрадиции в Нидерланды. Форвард был задержан при вылете «Спартака» домой со сборов, так как стал виновником ДТП и уехал с места происшествия: впоследствии это дело было закрыто, но Промес остался в Эмиратах. Слушание по его делу может пройти в ноябре.

В начале сентября 32-летний футболист подписал годичный контракт с местным клубом «Юнайтед» из второй лиги ОАЭ.