Бывший фехтовальщик устроил резню в Санкт-Петербурге: что известно на данный момент

Жуть.

25 октября около полудня в Санкт-Петербурге в местном гипермаркете мужчина с ножом напал на посетителей. По данным «Фонтанки», пострадавших шестеро, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Преступником оказался Юрий Артемьев — местный 44-летний преподаватель фехтования.

Преступника задержали самостоятельно

Нападавший ворвался в магазин около 11.40 мск и, как следует из камер видеонаблюдения, начал разбрасывать бутылки шампанского, после чего накинулся на посетителей с ножами. При этом, как утверждает Telegram-канал SHOT, злоумышленник был под наркотиками и позднее заявлял, что ненавидит людей. Полиция охарактеризовала его как маргинала.

Несмотря на то, что практически моментально в гипермаркете сработала тревожная кнопка, Артемьева удалось задержать самостоятельно. «В середине зала он какую-то женщину догнал, тыкнул ее ножом в грудь, сверху. И там же или сам себя порезал как-то, завалился. Вот сейчас скорая приехала, женщина лежит, и он лежит уже в окружении полицейских», — цитировала очевидца «Фонтанка».

Нападавшего пока доставили в больницу, после чего отправят в отдел полиции. Уже возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Маргиналу грозит до 20 лет лишения свободы.

Артемьев — бывший фехтовальщик

Биография у злоумышленника непримечательная — по данным издания Baza, он проживал в нескольких минутах от магазина, в котором совершил преступление. А SHOT добавил, что, по словам местных жителей, Юрий часто приходил в гипермаркет за крепким алкоголем и здесь же искал у входа собутыльников. Кроме того, он состоял в чате поддержки украинских беженцев.

Быстро стали известны и другие детали — в частности, то же издание сообщило, что Артемьев профессионально занимался фехтованием и преподавал этот вид спорта в местной детско-юношеской школе «Спартак».

Одноклассник Юрия подтвердил информацию: «Года три-четыре назад я его видел. Обменялись парой слов. Он сказал, что преподает детям фехтование. Был спокойный, адекватный человек», — цитировал мужчину «Mash на Мойке».

При этом, как рассказали изданию в школе, из спорта Юрий ушел 10-15 лет назад. Брат Артемьева также занимался фехтованием и является мастером спорта по сабле. Он заявил, что точно знал бы о намерениях злоумышленника. Кроме того, по словам родственника, у мужчины не было жены и детей, он никогда не пил и не употреблял запрещенные вещества. Также преступник действительно работал тренером по фехтованию, но уволился.

На данный момент Артемьев находится в НИИ скорой помощи — следов алкоголя в его крови не обнаружено. Издание «Mash на Мойке» сообщает, что Юрий изолирован от людей и находится в состоянии острого психоза.