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Друг Роналду вышел из тюрьмы и снялся в порно. В начале карьеры Криштиану считал его талантливее себя

Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Фабиу Паим.
Фото соцсети
Фабиу Паим (слева) на матче сборной Португалии.
Фото соцсети
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Выбрал тусовки, а не футбол.

В 2003 году Криштиану Роналду, прибыв в «Манчестер Юнайтед», сказал журналистам: «Если вы думаете, что я хорош, просто подождите, пока вы увидите Фабиу Паима».

Футболист в то время выступал за академию «Спортинга» и считался настолько многообещающим талантом, что ему платили 4400 фунтов в неделю в 13-летнем возрасте плюс годовой бонус в размере 130 000 фунтов.

Потенциал в итоге реализовать не удалось — все из-за свалившихся денег, славы и тусовочного образа жизни.

«В 16 лет на меня упали огромные деньги. Раньше я копил на рваные бутсы, а затем смог позволить себе машину и дом за одну зарплату. Мне никто не помог в то время», — говорил Паим SunSport.

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Фабиу правда был так талантлив?

Около 20 лет назад ему пророчили большую карьеру и называли вторым по таланту португальцем после Эйсебио. Паим сыграл более 40 матчей за сборные Португалии в юношеских категориях и попал на радар «Челси», в который перебрался в 2008 году на правах аренды. Но поездка в Лондон оказалась неудачной, все четыре месяца Фабиу играл за резерв.

После этого футболист вернулся в «Спортинг», но избалованный мальчик клубу был уже не нужен, и он начал свой путь по командам низших дивизионов. Ничего хорошего из этого не вышло. Сменив большое количество коллективов, он объявил о завершении карьеры в 2021 году.

Фабиу Паим (слева) на матче сборной Португалии.
Фото соцсети

Нацелился на карьеру в порно

В 2019-м у Фабиу были проблемы с законом — его арестовали в Португалии за хранение наркотиков. После 11 месяцев, проведенных в тюрьме, его интересы изменились, но не в лучшую сторону. Паим заявил о мечте сняться в порно. И минувшим летом она осуществилась.

Экс-футболист сыграл роль в фильме для взрослых вместе с известной португальской актрисой и моделью Дианой Мелансией.

«Бывают дни, когда мы чувствуем себя детьми в парке развлечений. Этот блеск в наших глазах, волнение и энтузиазм оттого, что мы впервые оказались в новом месте. Вот что я почувствовал в день, который навсегда останется в памяти», — написал он в соцсетях, сопроводив пост кадром со съемок.

Паим с оптимизмом смотрит в будущее и с грустью вспоминает о прошлом. За последние годы он даже открыл специальный центр для молодых футболистов, где им рассказывают, как себя нужно вести за пределами поля.

Криштиану Роналду

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