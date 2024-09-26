Бывший шеф-повар «Краснодара» погиб при пожаре в своем ресторане. У него остались жена и маленькая дочь

Трагедия в Краснодарском крае.

Бывший шеф-повар «Краснодара» Павел Чеша трагически погиб в ночь с 24 на 25 сентября в своем собственном ресторане «У шефа» на улице Комарова в Краснодаре. Здание, в котором располагалось заведение, загорелось в три часа ночи. В этот момент 35-летний Чеша находился внутри кафе.

Пожар в кафе

По данным пресс-службы МЧС по Краснодарскому краю, о возгорании было сообщено в 3.30 утра 25 сентября. Прибывшие к очагу воспламенения спасатели обнаружили огонь на площади 15 квадратных метров. Через 20 минут пожар был локализован, а еще через 10 — полностью потушен. На месте происшествия нашли тело шеф-повара.

По информации Telegram-канала Mash, пожар возник из-за короткого замыкания. Мужчина попытался потушить огонь своими силами, но не справился.

В четверг, 26 сентября, Baza выдвинула другую версию случившегося: якобы следствие предполагает, что Чеша поджег себя. Однако в комментарии под новостью девушка, представившаяся сестрой Павла, потребовала не распространять о погибшем непроверенные слухи.

«Возле двери стоял отец, потому что брат позвонил, сообщив о возгорании. Перестаньте писать ерунду. Не трогайте человеческую память», — сказала девушка.

В социальных сетях семейного кафе заявили о закрытии заведения. У Павла остались жена и шестимесячная дочь.

Фото соцсети

Работа в «Краснодаре»

В 2011 году Чеша оказался в футбольном клубе Сергея Галицкого. Повар всегда с удовольствием рассказывал про этот период своей жизни. По словам Павла, он готовил для юных спортсменов.

«Тогда эта спортивная история только зарождалась. Сергей Галицкий набирал первых воспитанников для своей футбольной школы. Я работал заведующим производством, готовил для детей. Сейчас многие из них, например Илья Жигулев (выступает в «Пари НН». — Прим. «СЭ»), стали выдающимися футболистами. Мы до сих пор продолжаем поддерживать связь с ними», — говорил Чеша в интервью «КП» в 2021 году.

Победа над лейкемией

В 2019 году у Чеши диагностировали лейкемию. Он узнал об этом случайно, во время планового обследования в Израиле. Но Павел не сдался, смог победить болезнь и продолжить свою профессиональную деятельность.

Затем повар переехал из Краснодара в Москву и с 2021 года начал часто появляться на телевидении. Например, участвовал в кулинарных проектах «Кондитер-5» и «Битва шефов» с Константином Ивлевым. В проекте Рената Агзамова он даже дошел до финала, но победить все же не смог.

По возвращении из Москвы Чеша и открыл семейное кафе «У шефа», которое радовало посетителей гастрономическим разнообразием и демократичными ценами.