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День города Москвы — 2024: дата, программа и история праздника

Мария Задорожная
Автор
Москва 2024.
Фото Vladislav Zolotov/istockphoto.com
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День города Москвы — это яркий и незабываемый праздник не только для жителей, но и для гостей столицы. В 2024 году город отмечает 877-й день рождения. Одним днем торжество не ограничится, праздничная программа планируется масштабная.

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Рассказываем, когда отмечается День города Москвы, где будут проходить праздничные мероприятия и чего ждать от торжественной программы.

Когда будет День города Москвы в 2024 году

День города, согласно закону «О праздниках города Москвы» от 22 сентября 2004 года (в редакции от 29 сентября 2021 года), отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2024 году День города Москвы состоится во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября.

История Дня города Москвы

История столицы начинается с ХII века. Датой основания города принято считать 1147 год. Именно тогда по приказу великого князя Юрия Долгорукова на Москве-реке построили поселение, защищающее границы Северо-Восточной Руси. Постепенно поселение развивалось и стало столицей Русского государства.

Впервые День города отметили в 1847 году. Тогда Российская империя праздновала 700-летие Москвы. Планировалось устроить церковное торжество, заседание в Московском университете, бал и народные гулянья. Император Николай I распорядился, чтобы праздник провели 1 января, но отметили скромно.

Красный Московский Кремль
Фото Sergdid/istockphoto.com

Холодная погода дала отслужить торжественные молебны и освятить основные достопримечательности столицы, но само празднование сочли неудачным. Больше в Российской империи День города не проводили.

В 1947 году советский государственный деятель Григорий Попов предложил отметить 800-летие Москвы. Именно он выдвинул идею перенести День города на сентябрь. Иосиф Сталин согласился с предложением. Тогда в честь 800-летия провели много важных культурных мероприятий: заложили памятник Юрию Долгорукому, основали Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, отреставрировали некоторые дворцы и дома писателей. К торжеству также приурочили строительство «сталинских высоток», а для народных гуляний открыли кафе и буфеты, где играли духовые оркестры. Но затем о празднике забыли еще на 39 лет.

Только в 1986 году глава московского горкома КПСС Борис Ельцин предложил вновь отмечать День города. Тогда его отпраздновали 19 сентября 1987 года. С тех пор традиция ежегодно справлять праздник закрепилась и сохранилась до настоящего времени.

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Где пройдет День города в Москве в 2024 году

Мероприятия Дня города пройдут в пешеходных зонах, в парках и учреждениях культуры столицы. Гулянья состоятся как в центре Москвы, так и во всех административных округах.

Измайловский парк
Фото PH Travel Exclusive/istockphoto.com

В числе планируемых площадок:

  • Цветной бульвар и ландшафтный парк на Павелецкой площади (ЦАО)

  • Поклонная гора (ЗАО)

  • аллея Космонавтов и Бабушкинский парк (СВАО)

  • Измайловский парк (ВАО)

  • парк «Печатники» (ЮВАО)

  • музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское» (ЮАО)

  • детский ландшафтный парк «Южное Бутово» (ЮЗАО)

  • площадки в районах Солнцево и Ново-Переделкино (ЗАО)

  • ландшафтный парк «Митино» (СЗАО)

  • Центральная площадь в Зеленограде (ЗелАО)

  • площадки в Троицке и поселении Московский (ТиНАО)

Праздничные площадки будут работать 7 сентября с 12.00 до 21.00 и 8 сентября с 15.00 до 20.00.

Праздничная программа Дня города

Как сообщил мэр города Сергей Собянин, в программе праздника — концерты, конкурсы и мастер-классы, а также благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Однако точная программа торжества будет утверждена в ближайшее время.

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