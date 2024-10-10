«Мама сильно била меня». Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства

Непростая история спортсменки.

Родная дочь известной российской актрисы Марии Шукшиной Анна приняла участие в телепрограмме на НТВ «Звезды сошлись», где рассказала о непростых отношениях с мамой. Анна — старшая дочь заслуженной артистки России от первого брака с переводчиком Артемом Трегубенко.

По словам Анны, звезда кино часто избивала ее в детстве. Доставалось девочке по разным поводам, например, из-за невыученных уроков.

Анна Шукшина. Фото Скриншот видео НТВ

«Мама очень сильно меня била за уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что она меня водила лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа. Настолько она меня била», — заявила в программе Шукшина.

При этом Анна призналась, что со своими сыновьями от других браков актриса вела себя совсем по-другому и даже давала им деньги на карманные расходы.

«Только на день рождения давала мне деньги. Моим же младшим братьям Макару, Фоме и Фоке она дает деньги всегда, легко и на что угодно», — отметила девушка.

Бодибилдинг

Из-за тяжелого детства Анна занялась нетипичным для женщин видом спорта — бодибилдингом. Дочь актрисы снимала стресс, качаясь в тренажерном зале. Благодаря спорту она теперь может обеспечивать себя, работая моделью и тренером. Сейчас молодая женщина трудится в крупном фитнес-центре.

Правда, получает она не слишком большие деньги. Персональная тренировка с ней стоит от 1500 до 2500 рублей в час. Также она вынуждена сдавать свою просторную квартиру в Красногорске за 55 тысяч рублей, снимая при этом другую за 30. Анна также активно ведет социальные сети и участвует в различных телепрограммах.

Это позволяет ей жить и воспитывать сына Вячеслава, которому девять лет.

Анна Шукшина. Фото соцсети

Примирение невозможно?

Дочь Шукшиной призналась, что ей тяжело вспоминать свое детство, так как собственная мать «не понимает и не принимает ее». При этом актриса тепло относится к своему внуку, сыну дочери.

Недавно Анна решила наладить отношения со звездной родительницей. Она встретилась с мамой, взяв бутылку вина, чтобы отметить свой день рождения. Однако уже во время празднования между ними случился новый конфликт.

«Потом, 25 июля, в день рождения дедушки, я сделала пост, посвященный ему, и попросила маму сделать репост у себя на странице в социальных сетях. На что она мне отвечает: «Нет, мне не нравится фотография». Фотография не поста, а моя фотография, где я стою в купальнике со всеми своими мышцами. В тот момент я поняла, что этот человек не примет меня никогда и не поймет меня никогда. После этого я даже не хочу... Все, мамы для меня нет. Это очень больно», — рассказала Анна сквозь слезы на ток-шоу.