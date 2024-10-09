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9 октября, 14:00

«Взяли 890 медалей в 29 видах спорта». Страшные цифры ООН об интерсексах на женских соревнованиях

Озвучен доклад ООН о защите женского спорта от людей с мужскими гормонами
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Кастер Семени и Иман Хелиф.
Фото Getty Images
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Единственный разумный выход из нынешней ситуации — защищенная женская категория с быстрым и ненавязчивым скринингом пола.

Мировые СМИ публикуют новые выдержки из работы специального докладчика ООН по вопросу насилия в отношении женщин Реем Альсалем. В рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций правозащитница из Иордании раскритиковала МОК за бесхребетность в вопросах нашествия на женский спорт бывших мужчин (трансгендеров) и личностей с мужским уровне тестостерона (интерсексов). По данным Альсалем, неспособность спортивных властей принять меры по решению проблемы привела к тому, что более 600 спортсменок по всему миру потеряли более 890 медалей в 29 различных видах спорта. Докладчица призывает как можно быстрее вернуть гендерный скрининг для допуска к женским стартам.

Тестирование на пол необходимо, законно и пропорционально

Ранее в СМИ появились цитаты Реем Альсалем, критикующей допуск на женские турниры трансгендеров, который практикуется, в частности, в студенческом спорте в США. «Исследования свидетельствуют, что спортсмены, рожденные мужчинами, имеют преимущества в спорте на протяжении всей жизни, хотя это становится наиболее очевидным после полового созревания. Подрыв критериев допуска к женским соревнованиям приводит к несправедливым, незаконным и экстремальным формам дискриминации в отношении спортсменок по признаку пола», — говорится в докладе представителя ООН.

Реем Альсалем и&nbsp;Блэр Флеминг. «Спортсменам, которые не родились женщинами, не место в женском спорте». Заявление ООН

Теперь акцент в публикациях переместился на интерсексов. В качестве свежего примера приводится скандал на Олимпиаде-2024 вокруг победительниц турнира по женскому боксу Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня. Обе провалили гендерный тест на чемпионате мира-2023, но были допущены на Игры в Париж при полном бездействии МОК. Родственники Хелиф пытались объявить нападки на Иман клеветой и даже показывали ее детские фото и свидетельство о рождении, где будущая боксерша записана как девочка. А власти Тайваня намеревались засудить Международную ассоциацию бокса, обнародовавшую информацию о гендерном несоответствии спортсменок.

Альсалем приводит в докладе научные выкладки о том, что мужчины (или дамы с мужским уровнем тестостерона) бьют в среднем в 2,6 раза сильнее обычных женщин, и критикует МОК, который даже не попытался провести повторное тестирование на пол, ссылаясь на права человека. «Существуют обстоятельства, при которых тестирование на пол необходимо, законно и пропорционально для обеспечения справедливости и безопасности в спорте, — утверждает докладчица ООН. — Современные технологии позволяют проводить надежную процедуру гендерного скрининга с помощью простого мазка со щеки с соблюдением конфиденциальности и человеческого достоинства».

Линь Юйтин.
Фото Global Look Press

Экстремальные формы дискриминации спортсменок по признаку пола

Метод, о котором упоминает иорданская специалистка, использовался в спорте с 1968 по 1999 год. Подобные проверки получили одобрение в ходе опроса 928 женщин-олимпийцев в 1996-м во время Игр в Атланте. Тем не менее МОК отказался от скрининга соскоба слюны для поиска телец Барра, которые присутствуют только в клетках с женскими XX-хромосомами. Это произошло после того, как испанская барьеристка Мария Хосе Мартинес-Патиньо через суд доказала, что этот метод некорректен. Кроме того, польская легкоатлетка Ева Клобуковска и советская конькобежка Халида Щеголева, провалившие гендерные тесты, впоследствии стали матерями, доказав свою принадлежность к женскому полу на практике.

Иман Халиф и&nbsp;Линь Юйтин. Как в спорте отличают мужчину от женщины? Разрешить спор вокруг подозрительных боксерш при желании очень просто

Конечно, сейчас методы ДНК-тестирования сильно усовершенствовали — в биопробах, в частности, могут находить мужские хромосомы Y-хроматина, что дает очень высокую точность гендерного скрининга. Поэтому Альсалем предлагает вернуться к подобным проверкам на регулярной основе. «Физиологические преимущества интерсексов не исчезают с подавлением уровня тестостерона, — отмечает докладчица ООН. — Нарушение критериев допуска в женскую категорию приводит к несправедливым, незаконным и экстремальным формам дискриминации в отношении спортсменок по признаку пола. Любой, кто не желает соревноваться в соответствии со своим биологическим полом, должен выступать в открытой категории».

В данный момент основным критерием допуска к женским соревнованиях под эгидой международных федераций является уровень мужского гормона тестостерона. В крови взрослого здорового мужчины он, как правило, содержится в соотношении от 5 до 30 нмоль/л, а в женском — до 2 нмоль/л. В разных видах спорта граница допуска проходит в промежутке от 2,5 до 10 нмоль/л. Если анализы гиперандрогенной женщины или трансгендера дают более высокий показатель, необходимо снизить уровень тестостерона на счет гормональной терапии. Правда, все эти правила основаны на научной работе о влиянии тестостерона на результаты за авторством Стефана Бермона и Пьера-Ива Гарнье, которые впоследствии под давлением либеральной общественности отказались от своих выводов.

Кастер Семени.
Фото Global Look Press

Нужна защищенная женская категория

Нынешняя волна против засилия интерсексов в женском спорте поднялась в 2009 году после триумфа бегуньи из ЮАР Кастер Семени на чемпионате мира в Берлине. В ходе разборок с уровнем тестостерона только в легкой атлетике всплывали имена почти десятка топ-спортсменок с DSD (differences with sexual development — отличиями в половом развитии). Например, Дути Чанд из Индии, Маргарет Вамбуи из Кении, Франсин Нийонсаба из Бурунди, Аминату Сейни из Нигера, намибиек Кристин Мбома и Беатрис Масилинги, а также Фиордолиса Кофил из Доминиканы. В женском футболе были похожие скандалы с Барбру Банду из сборной Замбии, Женовевой Аньому из Экваториальной Гвинеи и Зохре Коудаи из Ирана. Процент таких персонажей на общем фоне ничтожен, однако чемпион в спорте бывает только один. И если победа одержана за счет нарушения принципа соперничества равных, это вызывает законный гнев.

«Спорт, конечно, должен быть для всех. Но равные возможности и психическое здоровье половины населения Земли не могут и не должны быть растоптаны во имя гендерной идеологии, где инклюзивность важнее биологической реальности, — приводит издание The Telegraph слова бывшей британской пловчихи и активистки феминистского движения Шэрон Дэвис. — Возмутительно, что руководящие органы спорта, в частности МОК, с их ужасной историей неспособности защитить права женщин в спорте, все еще слишком напуганы, чтобы вступиться за спортсменок. Это позорно и очень опасно. Ни одна женщина не должна погибнуть, чтобы доказать чертовски очевидную вещь».

Кастер Семеня. Кастер Семеня засудила международную федерацию. Правила по тестостерону теперь отменят?

«Женский спорт сегодня получает менее четырех процентов всех спонсорских средств в спорте, — продолжает призер Олимпиады-1980. — Поэтому абсолютно необходимо иметь биологическую категорию, свободную от мужчин, где мы могли бы соревноваться в безопасном и равном пространстве. Это единственное разумное решение, которое можно применить на всех уровнях спорта — от любителей до элиты. Женщины долго боролись за свои права в спорте, но теперь мы откатываемся назад. Нам нужна защищенная женская категория с простым, быстрым, точным и ненавязчивым скринингом пола. А затем можно подумать и об открытых полностью инклюзивных стартах, где каждый может идентифицировать себя так, как ему нравится».

Напомню, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

Олимпиада
Иман Хелиф
МОК

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