Биография Эдварда Била: история жизни и что с ним происходит сейчас

Блогер находится в тяжелом состоянии в больнице.

Эдвард Бил

Полное имя: Эдуард Юрьевич Биль.

Дата рождения: 21 января 1996 года.

Место рождения: Тирасполь (Молдавия).

Рост: 180 см.

Семейное положение: женат.

Детство и юность

Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) родился в Тирасполе (Молдавия) 21 января 1996 года. Он вырос в проблемной семье, где мать Елена постоянно пила и позже лишилась родительских прав. Поэтому его вместе с родным братом Артуром и двоюродным братом Владленом воспитала бабушка Нина Григорьевна. Родного отца будущий блогер видел один раз в жизни, а у его родного брата был другой папа.

Мать Била постоянно жила с разными сожителями, один из которых сильно ее избивал. Из-за этого у блогера начались психологические проблемы, и он стал плохо учиться в школе. Маленький Эдуард мечтал стать полицейским в детстве, но его родители имели судимость.

Эдвард является мастером спорта по гребле, но также увлекался кикбоксингом.

Фото Соцсети

Образование, служба в армии и блог

После школы Бил попал в армию, а потом перебрался в Москву.

Высшего образования у него нет. В столице он работал коммивояжером по продаже книг, а потом стал актером на «Страшных квестах».

Затем Бил переключился на ведение блога, который сделал его популярным и приносит много просмотров. В основном он занимается пранками.

Сколько зарабатывает Эдвард Бил

По данным сайта Rich-list, блогер в год получает больше 85 миллионов рублей. В месяц его заработок составляет более 7 миллионов.

Фото Соцсети

Авария с участием Била

Широкую популярность Бил получил 1 апреля 2021 года, когда стал участником ДТП на Садовом кольце. Как было установлено, одной из причин столкновения пяти машин стали действия водителя выехавшей на полосы встречного движения синей Audi. За рулем этой машины был Бил. В аварии пострадала одна женщина, которая в тяжелом состоянии попала в реанимацию.

Бил признал вину, против него возбудили уголовное дело. В конце апреля стало известно, что пострадавшая женщина Мария Артемова пришла в себя и согласилась на мировое соглашение. Блогер выплатил ей 7,5 миллиона рублей и обязался перечислять Марии ежемесячно до полного восстановления по 250 тысяч. Однако суд отказал в прекращении уголовного дела в отношении Била, несмотря на мирное урегулирование конфликта. 14 июля его приговорили к двум годам ограничения свободы (домашний арест) и лишению водительского удостоверения сроком на три года.

16 декабря 2021 года Второй кассационный суд отменил приговор блогеру, а в марте 2022-го Пресненский суд приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы. С учетом отбытого наказания он просидел в заключении полгода.

Фото Соцсети

Проблемы Била с ногой

Весной 2024 года Эдвард сломал ногу во время катания на самокате. Еще до конца не вылечив ногу, он отправился снимать пранк в Москве в полицейском обмундировании. Из-за этого его задержали и назначили 13 суток административного ареста. Во время нахождения в спецприемнике его нога сильно опухла, так как началось заражение крови. Била экстренно госпитализировали в больницу.

Врачи готовились ампутировать ногу блогеру, поскольку остановить развитие сепсиса не получилось. 6 августа стало известно, что после хирургического вмешательства удалось спасти ногу Эдуарду, ампутация не потребуется.

«Эдварду сохранили его левую ногу. За это боролись долго и упорно!» — сообщается в Telegram-канале блогера.

Однако теперь пранкеру предстоит длительное восстановление.

Эдвард Бил с женой Камилой Башариной. Фото Соцсети

Личная жизнь Била

Первой женой Эдварда была Диана. Девушка родила ему двоих детей: девочку Эмили и сына Оскара. Однако счастливой семейной жизни у пары не было. Молодые много ругались, а блогер к тому же часто изменял и уходил из дома. Весной 2023 года они официально развелись.

Уже летом Бил связал себя узами брака с Камилой Башариной. В конце 2023 года стало известно, что молодожены ждут прибавления в семействе.

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