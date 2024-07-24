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Сегодня, 15:05

Как выглядела самая красивая байкерша России МотоТаня. Известный блогер погибла в ДТП в Турции

Отдел фото «СЭ»
Татьяна Озолина, известная как блогер МотоТаня.
Фото из соцсетей Татьяны Озолиной
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Девушка попала в смертельную аварию на мотоцикле в Турции.

Татьяна Озолина, более известная как блогер МотоТаня, вслед за дедом и отцом с детства увлекалась мотоциклами. Девушка родилась в Омске и входила в топ-150 самых красивых девушек города, что позже очень помогло ей в блогерской карьере.

Татьяна Озолина. «Ее обожали, ей завидовали, ею восхищались». Блогер МотоТаня погибла в Турции: что о ней известно

В 2014 году, после переезда в Москву Татьяна приобрела свой первый мотоцикл Kawasaki ZX6R красного цвета, после чего начала выкладывать фото и видео своих поездок в соцсети.

Фото из соцсетей Татьяны Озолиной
Татьяна Озолина, известная как блогер МотоТаня.
Фото из соцсетей Татьяны Озолиной
Фото из соцсетей Татьяны Озолиной

В 2020-м россиянку признали блогером с самым большим количеством подписчиков в мире в мотосообществе. На ее страницу в TikTok подписаны 5 миллионов пользователей, в Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — 1 миллион, на YouTube-канал — 2 миллиона.

Фото из соцсетей Татьяны Озолиной
Фото из соцсетей Татьяны Озолиной
Фото из соцсетей Татьяны Озолиной

Девушка участвовала в различных выставочных соревнованиях и мероприятиях, снималась в клипах звезд российской эстрады и имела звание самой красивой байкерши страны.

Фото из соцсетей Татьяны Озолиной
Фото из соцсетей Татьяны Озолиной
Фото из соцсетей Татьяны Озолиной

Трагедия произошла, когда Татьяна путешествовала по Турции. На трассе Милас — Секе в районе моста над рекой Сарычай девушка попала в аварию. По одной из версий, она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. По другой — столкнулась с другим мотоциклистом, ударилась головой об отбойник и получила травму шеи, несовместимую с жизнью.

Фото из соцсетей Татьяны Озолиной
Фото из соцсетей Татьяны Озолиной
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