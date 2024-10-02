«Капитану проигравшей команды отрубали голову». Как мотивировали участников соревнований в Мексике

500 лет спустя индейские виды спорта в моде — один взяли на Олимпиаду, другой, с жертвоприношениями, возродили.

Когда в российских школах выкинули из программы гольф и чирлидинг, но стараются развивать лапту и городки, это выглядит поводом посмеяться в интернете и забыть. Между тем в мире есть виды спорта с очень древними традициями — и на удивление они продолжают жить своей бурной жизнью, хотя широкая публика в России о них и не слышала. У кого стоит поучиться ревнителям лапты, так это у индейцев из стран Центральной Америки.

Самые древние виды спорта

Задумывались ли вы когда-нибудь, какая игра на Земле является самой древней? Все понятно про классические виды спорта, такие как бег, борьба, плавание, различные метания, — они естественным образом считаются одними из древнейших и наверняка практиковались еще до возникновения государств.

Однако есть игровые и командные виды спорта, которые требуют бОльших вложений и с точки зрения изобретательности правил, и экипировки, и вообще объединения людей.

Прародителем футбола, например, ФИФА официально считает... не Англию, а Китай. Там 2500 лет назад зародилась игра «цуцзюй», напоминающая футбол. В нее даже сыграли на чемпионате мира в Катаре.

В Персии еще до нашей эры было известно конное поло, первый официально зафиксированный матч был сыгран в 316 году — более ранних документов просто не нашли. На Олимпиаде вида спорта нет, зато это богатое удовольствие аристократов.

Кабадди — игра из древней Индии, ведет начало с 1000 года до н. э. Нечто вроде салочек, но с аудиторией почти миллиард человек.

Ирландский херлинг (силовой хоккей на траве) собирает 70 тысяч зрителей на финале лиги в Дублине. Весьма зрелищно. Хотя первое изображение хоккея на траве вообще нашли в долине Нила в Древнем Египте.

Но одной из самых древних игр с мячом на планете считается пок-та-пок, или улама, — забава индейцев Центральной Америки, в том числе ацтеков и майя. Первое упоминание относится к XIV веку до нашей эры. Ее запрещали европейцы, она приводила к смертям — а теперь по ней проводятся чемпионаты мира.

Смертоносный волейбол с жертвоприношениями

Сейчас на территории Мексики и соседних стран найдено около 1300 стадионов для игры в мяч, которые часто строились рядом с пирамидами и содержали объекты для поклонения богам. В одном из новых семи чудес света храме Чичен-Ица находится самое большое поле в мире — 146 метров в длину и 36 в ширину.

Фото Wikimedia Commons

Точные правила игры неизвестны, но, похоже, они напоминали нечто вроде сквоша без ракеток или баскской пелоты без рук. Поле представляло из себя длинный узкий прямоугольник со стеной, от которой должен был отскакивать мяч. Команды находились каждая на своей половине поля, игроки должны были бить по мячу бедрами либо телом, но никак не руками или ногами (в некоторых версиях допускались локти). Мяч из каучука весил под солидные четыре килограмма. В некоторых версиях игры на стены добавлялись кольца, попадание в которые приносило очки. Целью пок-та-пока является удержание мяча в игре — если соперники не сумели отбить мяч в стену, они проиграли кон.

Учитывая, насколько тяжелым был мяч и суровыми условия, игра носила характер на грани смерти. Игроки травмировались, а попадание мяча в живот или лицо могло привести к серьезной травме и гибели. Кроме того, после важных матчей, как правило, осуществлялись настоящие человеческие жертвоприношения. Об этом сохранились документальные свидетельства, в том числе в виде каменных табличек. Причем в жертву приносились чаще не проигравшие, а капитаны победителей — престижнее награды было не придумать. Как правило, их лишали головы. Однако, по некоторым данным, обезглавить могли и всех проигравших. Но это их только приближало к статусу божеств.

Фото Wikimedia Commons

При этом часто спортсмены не носили ничего, кроме повязки на бедре. На поясе также крепился «хомут» весом до 30 килограммов, который использовался для более сильного удара по мячу.

После колонизации Америки испанцами пок-та-пок, как и многие другие символы местных племен, был запрещен католической церковью, упоминания о нем сожжены. На какое-то время игру удалось сохранить только в небольшом городке Синалоа, а в остальных частях Америки о ней забыли на несколько веков.

Однако сейчас латиноамериканские чиновники активно развивают игру в надежде привлечь туристов и поднять антиколониальный патриотизм. По пок-та-поку проводятся чемпионаты мира — игра длится два тайма по 20 минут с перерывом, в команде по четыре человека, бьют по мячу бедрами. Так выглядит международный матч, перед ним также проводят некие обряды с костром и шаманами, а из игры исчезла стена.

Но есть и версия со стеной.

А кому понравилось — 7-часовая версия чемпионата мира 2023 года. В финале играли Гондурас и Гватемала, участвовали в турнире и США.

Возвращение на Олимпиаду

Среди индейских игр есть другая, не такая древняя, зато более успешная в смысле популярности в мире. Это лакросс — версия хоккея, в котором мяч перемещают клюшками-сачками. Она мегапопулярна в Северной Америке, поэтому неудивительно, что лакросс вернули в олимпийскую программу на Играх в Лос-Анджелесе 2028 года.

Посмотрите на эти полные трибуны (окей, это нетипичный случай, но аудитория у лакросса есть).

И драки собирают сотни тысяч просмотров — они тут вместе с силовыми приемами, как в хоккее, разрешены.

В чем фишка лакросса? Дело в том, что это единственный вид спорта, где своя сборная есть у ирокезов — знаменитой индейской национальности. На последнем чемпионате мира хауденосауни (самоназвание ирокезов) завоевали бронзовую медаль. Это единственная сборная народа, обладающая официальным признанием международной федерации по какому-либо виду спорта. Ирокезы, как новозеландские регбисты с хакой, появлялись перед каждым матчем с шаманом, который курил трубку, и вставали в круг. Сейчас, по крайней мере публично, эту традицию не показывают, но гимн у ирокезов на фоне государственных довольно странный.

Традиционно ирокезам-мужчинам при рождении дают миниатюрную деревянную клюшку для лакросса, они спят со своей клюшкой на протяжении всей жизни и даже берут ее с собой в могилу. Считается, что первое, что делает хауденосауни после того, как попадает в загробную жизнь, это берет клюшку, которую кладут в его гроб. Клюшка — дар матери-земли. Кстати, табак, согласно ирокезским поверьям, появился из головы матери-земли, когда она умерла при родах двух своих сыновей — создателей мира. Теория Дарвина сейчас тоже под вопросом — так что ничего нельзя исключать.

Допустят ли ирокезов до Олимпиады? Сомнительно. Даже Великобритания вынуждена собирать для Игр общую футбольную сборную из англичан, шотландцев, валлийцев и североирландцев. Однако, учитывая моду на особо подчеркнутое уважение коренных народов, которая распространяется по Австралии и США (переименование команд с названием «краснокожие» и тому подобное), от МОК можно ждать всякого.