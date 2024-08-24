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Сегодня, 10:00

Как правильно приготовить казы: классический рецепт

Татьяна Пищева
Автор
Надежда Дмитриева
Нутрициолог
Казы разрезанный
Фото istockphoto.com/Alisa Korolevskaya
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Казы — это тюркский деликатес, который украсит любой праздничный стол. Сегодня вместе с нутрициологом рассказываем о том, как приготовить это необычное блюдо.

Польза и вред казы для организма человека

Во многих среднеазиатских странах конина на столе — обычное дело. Там это мясо ценят не только за отменный вкус, но и за его полезные качества. Казы, приготовленное из конины — хороший источник белка. Также это мясо содержит полезные ненасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Казы содержит витамины группы B, цинк и другие микроэлементы. Особенно много в конине железа: целых 4 мг на 100 г (для сравнения в говядине содержится лишь 1,5 мг на 100 г).

И все-таки казы не подходит для ежедневного употребления из-за высокого содержания жира. Для блюда подбираются отрезки мяса с ребер, где у лошади находится много жировых отложений. Поэтому казы — калорийный продукт и не подходит тем, кто следит за фигурой. Осторожными с этим блюдом нужно быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. В казы традиционно добавляется очень много соли.

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Рецепт казы

Ингредиенты

  • конина — 1 кг

  • конская кишка — 1 метр

  • черный молотый перец — 10 г

  • соль — 4 ч. л.

  • чеснок — 120 г

Казы на тарелке
Фото istockphoto.com/Максим Крысанов

Способ приготовления

  1. Срезать мясо с костей ножом, чтобы получились длинные кусочки толщиной пять сантиметров.

  2. Очистить чеснок от шелухи. Тщательно измельчить его в прессе или ножом.

  3. Подготовить кишку: конскую кишку уложить в миску и залить прохладной водой. Вывернуть продукт наизнанку и протереть солью. Промыть кишку несколько раз: сначала холодной водой, а потом теплой.

  4. Конину обильно посыпать солью и перцем, добавить к мясу чеснок.

  5. Тщательно втереть в мясо соль, перец и чеснок.

  6. Заколоть один конец кишки шпажкой или завязать ниткой.

  7. Вложить край мясного куска во второй конец кишки.

  8. Аккуратно натянуть кишку на мясо.

  9. Завязать второй конец кишки.

  10. Положить казы в кастрюлю. Залить холодной водой и довести до кипения.

  11. После закипания воды обязательно проткнуть оболочку зубочисткой в нескольких местах, чтобы казы не лопнула.

  12. Варить на медленном огне 2-3 часа.

  13. После окончания варки полностью остудить казы и нарезать ломтиками шириной в сантиметр.

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Как сделать казы вкуснее: советы нутрициолога

  • Для казы подойдет не любая конина. В идеале лошадь должны специально откармливать для появления большой жировой прослойки. Лучше приобретать мясо в специализированных магазинах или у проверенных поставщиков.

  • Для казы необходимо брать жирное мясо: жир должен составлять примерно треть от общего объема.

  • Для того чтобы казы получилось ароматнее, натрите мясо солью, перцем и чесноком и оставьте в холодильнике на несколько часов.

  • Если у вас есть время, то казы лучше сначала оставить в холодильнике на сутки и только потом приступать к варке.

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Рецепты
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