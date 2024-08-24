Как правильно приготовить казы: классический рецепт

Сегодня, 10:00
Казы — это тюркский деликатес, который украсит любой праздничный стол. Сегодня вместе с нутрициологом рассказываем о том, как приготовить это необычное блюдо.
Во многих среднеазиатских странах конина на столе — обычное дело. Там это мясо ценят не только за отменный вкус, но и за его полезные качества. Казы, приготовленное из конины — хороший источник белка. Также это мясо содержит полезные ненасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.
Казы содержит витамины группы B, цинк и другие микроэлементы. Особенно много в конине железа: целых 4 мг на 100 г (для сравнения в говядине содержится лишь 1,5 мг на 100 г).
И все-таки казы не подходит для ежедневного употребления из-за высокого содержания жира. Для блюда подбираются отрезки мяса с ребер, где у лошади находится много жировых отложений. Поэтому казы — калорийный продукт и не подходит тем, кто следит за фигурой. Осторожными с этим блюдом нужно быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. В казы традиционно добавляется очень много соли.
Ингредиенты
конина — 1 кг
конская кишка — 1 метр
черный молотый перец — 10 г
соль — 4 ч. л.
чеснок — 120 г
Способ приготовления
Срезать мясо с костей ножом, чтобы получились длинные кусочки толщиной пять сантиметров.
Очистить чеснок от шелухи. Тщательно измельчить его в прессе или ножом.
Подготовить кишку: конскую кишку уложить в миску и залить прохладной водой. Вывернуть продукт наизнанку и протереть солью. Промыть кишку несколько раз: сначала холодной водой, а потом теплой.
Конину обильно посыпать солью и перцем, добавить к мясу чеснок.
Тщательно втереть в мясо соль, перец и чеснок.
Заколоть один конец кишки шпажкой или завязать ниткой.
Вложить край мясного куска во второй конец кишки.
Аккуратно натянуть кишку на мясо.
Завязать второй конец кишки.
Положить казы в кастрюлю. Залить холодной водой и довести до кипения.
После закипания воды обязательно проткнуть оболочку зубочисткой в нескольких местах, чтобы казы не лопнула.
Варить на медленном огне 2-3 часа.
После окончания варки полностью остудить казы и нарезать ломтиками шириной в сантиметр.
Для казы подойдет не любая конина. В идеале лошадь должны специально откармливать для появления большой жировой прослойки. Лучше приобретать мясо в специализированных магазинах или у проверенных поставщиков.
Для казы необходимо брать жирное мясо: жир должен составлять примерно треть от общего объема.
Для того чтобы казы получилось ароматнее, натрите мясо солью, перцем и чесноком и оставьте в холодильнике на несколько часов.
Если у вас есть время, то казы лучше сначала оставить в холодильнике на сутки и только потом приступать к варке.