Как правильно приготовить казы: классический рецепт

Казы — это тюркский деликатес, который украсит любой праздничный стол. Сегодня вместе с нутрициологом рассказываем о том, как приготовить это необычное блюдо.

Польза и вред казы для организма человека

Во многих среднеазиатских странах конина на столе — обычное дело. Там это мясо ценят не только за отменный вкус, но и за его полезные качества. Казы, приготовленное из конины — хороший источник белка. Также это мясо содержит полезные ненасыщенные жиры, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Казы содержит витамины группы B, цинк и другие микроэлементы. Особенно много в конине железа: целых 4 мг на 100 г (для сравнения в говядине содержится лишь 1,5 мг на 100 г).

И все-таки казы не подходит для ежедневного употребления из-за высокого содержания жира. Для блюда подбираются отрезки мяса с ребер, где у лошади находится много жировых отложений. Поэтому казы — калорийный продукт и не подходит тем, кто следит за фигурой. Осторожными с этим блюдом нужно быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. В казы традиционно добавляется очень много соли.

Рецепт казы

Ингредиенты

конина — 1 кг

конская кишка — 1 метр

черный молотый перец — 10 г

соль — 4 ч. л.

чеснок — 120 г

Фото istockphoto.com/Максим Крысанов

Способ приготовления

Срезать мясо с костей ножом, чтобы получились длинные кусочки толщиной пять сантиметров. Очистить чеснок от шелухи. Тщательно измельчить его в прессе или ножом. Подготовить кишку: конскую кишку уложить в миску и залить прохладной водой. Вывернуть продукт наизнанку и протереть солью. Промыть кишку несколько раз: сначала холодной водой, а потом теплой. Конину обильно посыпать солью и перцем, добавить к мясу чеснок. Тщательно втереть в мясо соль, перец и чеснок. Заколоть один конец кишки шпажкой или завязать ниткой. Вложить край мясного куска во второй конец кишки. Аккуратно натянуть кишку на мясо. Завязать второй конец кишки. Положить казы в кастрюлю. Залить холодной водой и довести до кипения. После закипания воды обязательно проткнуть оболочку зубочисткой в нескольких местах, чтобы казы не лопнула. Варить на медленном огне 2-3 часа. После окончания варки полностью остудить казы и нарезать ломтиками шириной в сантиметр.

Как сделать казы вкуснее: советы нутрициолога