Куда полететь из Казахстана: 5 стран для путешествия без визы

В 2024 году список безвизовых стран для граждан Казахстана составляет 82 страны. Эксперт по туризму и основатель турагентства Татьяна Сапронова рассказала о самых интересных направлениях, куда можно поехать без лишней головной боли.

Грузия

Грузия — страна, обладающая уникальной историей и культурой. Она становится все более популярным направлением для туристов со всего мира. В этой стране граждане Казахстана могут отдыхать без визы 365 дней подряд.

Одно из главных достояний Грузии — ее природа. Высокие Кавказские горы, которые способны поразить самых искушенных туристов, привлекают любителей активного отдыха. Здесь можно заниматься горнолыжным спортом и рафтингом, отправляться в походы. Мягкий климат на побережье Черного моря радует тех, кто желает расслабиться на пляже.

Фото istockphoto.com/Polina Shurygina

Грузинская кухня — это отдельный повод для восхищения. Хинкали, хачапури и множество других блюд не оставят равнодушными даже истинных гурманов. Грузинские вина известны не только в регионе, но и во всем мире. Местные винодельни предлагают дегустации, где каждый желающий может оценить уникальные сорта.

Таиланд

Таиланд — это одно из самых популярных туристических направлений в мире, привлекающее миллионы путешественников. В этой стране казахстанцы могут отдыхать 60 дней без визы.

Курорты Пхукета, Краби, Ко Самуи славятся белоснежными пляжами и кристально чистой водой. Здесь легко забыть о повседневной суете и просто получать удовольствие от солнца и моря. Кроме того, в национальных парках Эраван и Кхао Сок можно насладиться тропическими лесами, водопадами и увидеть диких животных в их естественной среде обитания.

Фото istockphoto.com/kitzcorner

Таиланд — это настоящий рай для гурманов. Местная кухня известна разнообразием и насыщенностью вкусов. Неповторимые сочетания специй и свежих ингредиентов делают каждый прием пищи настоящим кулинарным приключением.

Турция

Отдых в Турции — это сочетание прекрасной природы, уникальной культуры и безупречного сервиса. Там граждане Казахстана могут находиться без визы 30 дней.

На курортах туристы наслаждаются чистыми пляжами с мягким песком, прозрачной водой и живописными бухтами. Любители активного отдыха найдут большое количество возможностей для занятия водными видами спорта, такими как дайвинг, серфинг и парапланеризм.

Фото istockphoto.com/Anton Aleksenko

В Турции есть множество исторических памятников и культурных достопримечательностей. А Стамбул с его величественной архитектурой, соборами и мечетями оставляет незабываемые впечатления.

Доминикана

В Доминиканской Республике можно отдыхать в любое время года, так как здесь отсутствует ярко выраженная сезонность. Находиться в стране без визы можно до 60 дней.

Доминиканская Республика предлагает множество курортов на любой вкус и бюджет. От роскошных пятизвездочных отелей до уединенных гостевых домов. Многие курорты также предлагают спа-процедуры, тренажерные залы и другие удобства, позволяющие расслабиться и восстановить силы.

Фото istockphoto.com/aero-pictures.de

Здесь можно заняться дайвингом на коралловых рифах, посерфить, покататься на квадроциклах по тропическим лесам, отправиться на экскурсии по национальным паркам или насладиться верховой ездой.

ОАЭ

Путешественникам из Казахстана разрешено пребывать в этой стране без визы до 30 дней. Дубай — это сочетание современных небоскребов, роскошных магазинов и знаменитых пляжей. Абу-Даби, столица страны, порадует туристов культурными достопримечательностями, например Большой мечетью шейха Зайда. Курорты Фуджейры на побережье Оманского залива предлагают более спокойную атмосферу и живописные горные пейзажи.

Климат ОАЭ в основном тропический, с минимальными колебаниями температуры в течение года. Хотя летние месяцы могут быть весьма жаркими, зимнее время года (с ноября по апрель) характеризуется мягкой и приятной погодой. Этот период идеальный для посещения.

Фото istockphoto.com/4FR

В Дубае можно посетить аквапарки Aquaventure и Wild Wadi, а также уникальные развлекательные центры. Например, Ski Dubai — крытое горнолыжное поле в пустыне. Для тех, кто ищет адреналин, доступны сафари в пустыне, полеты на воздушном шаре и парашютный спорт.