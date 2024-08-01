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Сегодня, 09:00

День арбуза: дата, история и традиции праздника

День арбуза отметят в мире 3 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото banjongseal324/iStock
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3 августа в мире отметят День арбуза.

День арбуза — международный праздник. Самые массовые гулянья проходят в России, США и Европе. Сегодня его выращивают в 96 странах мира. Лидерами являются Китай, Турция, Иран и Египет.

Однолетнее травянистое растение насчитывает более 1200 сортов. Корка может иметь разный цвет и рисунок (сетку, полосу, пятна). Мякоть бывает розовая, красная, малиновая, желтая и даже белая.

Ммм, арбузики. Что будет, если есть арбузы каждый день?

Плоды не только вкусные, но и полезные. Ягода на 90% состоит из воды, а сахара в ней около 6% от общей массы. Также она богата витаминами А, С, витаминами группы В, фолиевой кислотой, ликопином, железом, калием, натрием, фосфором и магнием. За счет такого состава арбуз способствует укреплению иммунитета, поддерживает нормальную функцию нервной системы и помогает формировать красные кровяные тельца. Оказывает положительное влияние на работу пищеварения, сердечно-сосудистой системы, желез внутренней секреции.

Плоды активно используют в кулинарии. Мякоть добавляют в качестве ингредиента в коктейли, лимонады, салаты и десерты.

Фото macniak/iStock

Когда отмечается День арбуза в 2024 году

Международный день арбуза ежегодно во всем мире отмечают 3 августа. В 2024 году праздник выпал на субботу.

История праздника

Изначально День арбуза начали отмечать в США. Американцы занимают лидерские позиции по количеству поедания этой ягоды. Истоки праздника идут от национального Дня арбуза (National Watermelon Day). Статус международного он получил позже.

Родиной арбуза считается Южная Африка. Еще в Древнем Египте плод пользовался популярностью. Зачастую его помещали в усыпальницы фараонов в качестве источника пищи в их загробном существовании. Так, семена этого растения были найдены в гробнице Тутанхамона. В Древнем Риме его ели засоленным и делали мед.

В X веке арбуз стал популярен в Древнем Китае, куда его завезли на купеческих судах. Здесь его использовали в качестве лекарства. Люди верили, что он способен очистить тело от всех болезней.

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В Россию и Европу плоды завезли в XI — XII веках, а в США — в XVI веке вместе с рабами из Африки.

В нашей стране арбуз долгое время был едой, которую могли себе позволить только состоятельные люди. Самостоятельное выращивание стало популярным лишь в XVII веке в Астрахани. Сегодня плоды сажают по всей России. Но самые вкусные выращивают в Астраханской и Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях.

Фото Ivanko_Brnjakovic/iStock

Традиции праздника

Основной традицией в День арбуза является проведение фестивалей. Их организовывают в России, в странах СНГ, в США и других.

В нашей стране принято устраивать различные конкурсы и мастер-классы по карвингу (искусство художественной резки по фруктам, — прим. ред.). Центральным местом празднования является Астрахань. Здесь проходят дегустации, игры, соревнования и массовые гулянья. Также гостям предлагают разнообразные блюда с арбузом: мороженое, лимонады и салаты.

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