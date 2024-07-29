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Сегодня, 12:00

Международный день дружбы: дата, история и традиции праздника

Международный день дружбы отметят 30 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
День дружбы 2024
Фото pixelfit/istockphoto.com
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В жизни каждого человека дружба играет большую роль. В честь дружеских отношений есть множество праздников. Среди них: День дружбы и единения славян, День тайной дружбы, День встречи со старыми друзьями и даже День дружбана. Чтобы отметить важность мира и согласия, ООН предложила отмечать День дружбы во всем мире в одну дату.
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Когда отмечается Международный день дружбы

Международный день дружбы ежегодно отмечают 30 июля. В 2024 году праздник выпадает на вторник. Его часто путают с Международным днем друзей, который отмечается в ряде стран 9 июня.

Фото jacoblund/istockphoto.com

История Международного дня дружбы

Предложение учредить Международный день дружбы поступило от ООН. В 1997 году Генеральная Ассамблея указала на ценность культуры мира как предотвращение конфликтов и отказ от насилия. Также в организации отметили актуальность и важность значения дружбы как благородного и бесценного чувства.

В 1998 году в результате резолюции 53/25 было принято решение провозгласить Международное десятилетие культуры мира и ненасилия в интересах детей Земли. Ведь важно научить молодое поколение жить в гармонии с окружающими, чтобы укрепить международный мир и сотрудничество.

А уже в 1999 году была принята Декларация и Программа действий в области культуры мира. В рамках резолюции Генеральная Ассамблея ООН учредила 30 июля Международным днем дружбы с целью укрепить связь народов, стран и культур, объединить общества с культурным многообразием.

ООН призвала государства всего мира в этот день проводить различные мероприятия, которые помогут укрепить хорошие отношения между людьми.

Фото filadendron/istockphoto.com

Традиции Международного дня дружбы

Так как День дружбы является международным, то и традиции празднования в каждой стране разные. Например, в США отправляют друзьям открытки. В Парагвае проводят акцию «Невидимый друг», это аналог «Тайного Санты».

В России организовываются мероприятия, которые посвящены укреплению отношений между разными нациями. В крупных городах проводят концерты с выступлениями народных песен и танцев. Для молодежи доступны различные выставки и концерты.

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