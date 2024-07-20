Международный день торта: дата, история и традиции праздника

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Удивительно, но один из праздников, посвященных дружбе и гармонии — это Международный день торта. Рассказали, как он появился, а также какие есть традиции, связанные с этим днем.
Международный день торта отмечается ежегодно 20 июля. Этот праздник не является выходным, потому что он не имеет официального статуса. В 2024 году Международный день торта выпадает на субботу.
День торта зародился в 2009 году в «Королевстве любви» — некоммерческом союзе творческих людей в Милане. Праздник был придуман, чтобы напомнить человечеству о том, насколько важно жить мирно и дружно. А сблизиться и забыть обиды гораздо проще, если вы вместе едите вкусный торт.
Первые годы мероприятие проводилось на уровне одной страны. Но в 2011 году первый уже Международный день торта объединил людей из разных стран. Среди них — Россия, Беларусь, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль и США. Участники присылали фотографии своих тортов организаторам. С их помощью был создан огромный коллаж, который символизировал дружбу. Девизом праздника стало выражение — I cake you («Я иду к тебе с тортом»).
Международный день торта отмечается «Королевством любви» ежегодно, объединяя все больше людей. Каждый раз определяется новая тема (космическая, сказочная, планета любви, путешествие во времени). В мероприятиях принимают участие кондитеры, общественные организации и все желающие.
В России в Международный день торта обычно проходят конкурсы по изготовлению тортов. Волонтеры организуют праздничные мероприятия в детских клиниках: флешмобы и мастер-классы.
Раньше тортом считался круглый хлеб, обжаренный с двух сторон.
Изначально в тортах во многих странах Европы обязательным ингредиентом было мясо.
Первый многоярусный свадебный торт был сделан в 1858 году для старшей дочери королевы Виктории. Он был покрыт чисто белой глазурью, поэтому сейчас она называется «королевской».
На свадьбах в XVIII веке маленькие кусочки торта пропускали через обручальное кольцо, а затем раздавали незамужним подругам невесты. Те клали их под подушку, чтобы им приснился их будущий муж.
Ставить свечи на торт было греческим новшеством. В Древней Греции верующие приносили в храм Артемиды круглые пирожные. Их украшали зажженными свечами, чтобы они светились, как Луна.