Международный день заботы о себе: как появился праздник и как его отметить

Уделять время себе необходимо для поддержания психического, эмоционального и физического здоровья. В качестве напоминания об этом и был создан Международный день заботы о себе. Рассказываем историю праздника и как его отметить.

Когда отмечается Международный день заботы о себе

Международный день заботы о себе отмечается ежегодно 24 июля. Этот праздник не является государственным выходным, так как он не имеет официального статуса. В 2024 году Международный день заботы о себе выпадает на среду.

История Международного дня заботы о себе

Международный день заботы о себе был учрежден в 2011 году британской организацией — Международным фондом заботы о себе (International Self-Care Foundation). Праздник посвящен популяризации любви к себе и здорового образа жизни. Дата (24.07) была выбрана неслучайно. Праздник служит напоминанием о том, что забота о себе не ограничивается определенным временем, а должна осуществляться 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Фото istockphoto.com/skynesher

Как отметить Международный день заботы о себе

Современный ритм жизни очень быстрый. Поэтому забота о себе крайне важна для поддержания хорошего самочувствия. Вот как можно отпраздновать Международный день заботы о себе в этом году.

Найти время для себя

Уход за собой не обязательно должен быть сложным и дорогостоящим. Вместо этого можно просто выделить время в плотном графике и заняться тем, что нравится: посмотреть любимый сериал, почитать книгу, погулять. Главное — посвятить время себе и заняться тем, что расслабляет и приносит радость.

Вкусно и полезно поесть

Сбалансированное питание крайне важно для поддержания здоровья. Стоит добавить в рацион свежие овощи и фрукты, орехи, цельные злаки, поскольку они повышают уровень энергии и приносят большую пользу. В Международный день заботы о себе можно также побаловать себя любимыми и полезными блюдами. Тогда будет найден идеальный баланс между пользой, питательностью и удовольствием.

Фото istockphoto.com/nensuria

Позаниматься спортом

Физические упражнения полезны как для физической формы, так и для укрепления психического здоровья. Занятия спортом способствуют выработке гормонов хорошего настроения и снижают уровень стресса. В Международный день заботы о себе не обязательно проводить интенсивную тренировку в спортивном зале. Можно позаниматься йогой, плаванием, танцами или покататься на велосипеде.

Выспаться

Из-за быстрого темпа жизни и большого количества дел, которые нужно выполнить в сжатые сроки, сон часто отходит на второй план. Однако отдыхать крайне важно для хорошего самочувствия.