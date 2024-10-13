Немецких военных спортсменов наказали за совместные фото с россиянами. Снимки назвали «гибридной угрозой»

Министерство обороны ФРГ будет запрещать участие своих солдат и офицеров в соревнованиях, где выступают представители России.

В Германии разразился скандал из-за совместных фото спортсменов из бундесвера с российскими коллегами во время соревнований под эгидой Международного совета военного спорта (CISM). Эта организация — одна из немногих в мире, которая не вводила против наших атлетов никаких санкций. Российские солдаты и офицеры участвуют в чемпионатах CISM под своим флагом и приходят на официальные мероприятия в военной форме. Естественно, порой они оказываются рядом с представителями государств НАТО, что приводит к огромному недовольству западных политиков. Примерно год назад полыхало в оборонном ведомстве Нидерландов, бойкот турнирам CISM объявляли в Литве и Латвии, а сейчас подгорело в ФРГ.

Неправильные фото

Немецкое издание BILD опубликовало снимки соревнований по стрельбе из лука, на которых восемь россиян на церемонии награждения позируют с семью военнослужащими бундесвера, в том числе главой немецкой делегации подполковником Кристианом Лютцкендорфом. Дело было в феврале 2024 года в Бангладеш, однако в СМИ разборки из-за «неправильных фото» выплеснулись только сейчас. «Выступая в соревнованиях CISM, Россия добивается международного признания на фоне санкций, — объяснил позицию своего ведомства представитель департамента Гибридных угроз Минобороны ФРГ. — Непостижимо, что Германия и другие страны на третьем году СВО все еще действуют так, как в мирные времена».

Также BILD пишет о «неприемлемых фото» на Генеральной ассамблее CISM в Танзании в мае нынешнего года, и на чемпионате CISM по баскетболу в Сербии в июне. На снимках с этих мероприятий рядом с немецким полковником и вице-президентом Международного совета от Европы Дирком Шведе присутствуют генерал-майор Олег Боцман, начальник ВИФК и член совета директоров CISM, а также подполковник Андрей Политов, член научного комитета CISM. «Всем представителям бундесвера, участвовавшим в мероприятиях CISM, поставлено на вид. Им ясно дали понять, что впредь таких фотографий появляться не должно», — отметил источник немецкого медиа.

Впредь Минобороны ФРГ намерено мониторить все мероприятия CISM и бойкотировать те из них, где появляются россияне. Сделать это будет непросто, поскольку наша страна тесно сотрудничает с Международным советом военного спорта и с его главой полковником из Бразилии Ролимом Фильо Нилтоном Гомесом. Он был избран в прошлом году на Конгрессе организации, которая состоялась в Москве с участием военных из более чем 50 стран. В июне этого года в Туле под эгидой CISM прошли первые в истории Всемирные кадетские игры. Если не будут противодействовать власти Швейцарии, то с 23 по 30 марта 2025 года наша делегация без ограничений выступит на зимних Всемирных военных играх в Люцерне.

Подневольные люди

Многие кадровые военные и контрактники из разных стран выступают в составе национальных сборных на классических чемпионатах под крылом международных федераций и МОК. Однако нашим армейским спортсменам путь на такие турниры до сих пор закрыт из-за незаконных санкций. Соревнования CISM составляют на этом фоне приятное исключение. Порой в них участвуют атлеты-любители, но отдельные старты собирают по-настоящему звездный состав и сопоставимы по уровню результатов с этапами Кубкам мира в олимпийских видах спорта.

По поводу совместных фото на подиуме с россиянами давно действует запрет для спортсменов с Украины (в том числе — паралимпийцев). По той же причине отказываются от послематчевых рукопожатий с нашими девушками украинские теннисистки. В военном спорте официальных запретов нет, но скандалы периодически случаются. Так в августе прошлого года во время чемпионата мира CISM по дзюдо в Санто-Доминго на церемонии открытия рядом оказались делегации России и Нидерландов. Это привело к тому, что голландских солдат и офицеров сфотографировали рядом с российским триколором. Как итог — политики из этой страны потребовали, чтобы нидерландские военные больше не участвовали в турнирах CISM, где они могут пересечься с россиянами.

Латвия и Литва еще в 2017 году, задолго до начала СВО, бойкотировали зимние Всемирные военные игры — из-за того, что они проходили в российском Сочи. При этом в тех соревнованиях приняли участие армейцы из Германии, Италии и Франции. Увы, мировой спорт давно вступил в эпоху бойкотов и перестал быть площадкой, которая сближает народы. И военным здесь сложнее всего. Люди, которые в силу своей основной профессии обязаны выполнять приказы, не могут идти наперекор воле политиков. Кроме того, политический нейтралитет — это явно не про солдат и офицеров. И твердой позиции CISM, который не поддерживает западные санкции в отношении России, сейчас можно только восхититься.