19-кратный чемпион мира по армрестлингу из Подмосковья совращал воспитанниц. Пострадали минимум шесть девочек

Следственный комитет задержал мужчину.

В Подмосковье задержан тренер по армрестлингу Константин Рабинович. 19-кратный чемпион мира совращал несовершеннолетних воспитанниц, сейчас он находится под стражей.

За что его задержали

По информации «МК», сразу шесть несовершеннолетних спортсменок заявили о домогательствах со стороны тренера по армрестлингу Константина Рабиновича. Мужчина работал в клубе «Армрестлинг». Сообщается, что его действия начались еще в 2019 году, среди жертв были девочки не старше 16 лет.

«Следователем следственного отдела по г. Егорьевску ГСУ СК России по Московской области по подозрению в совершении развратных действий в отношении шести несовершеннолетних задержан 35-летний местный житель (ч. 3 ст. 135 УК РФ и ч. 1 ст. 134 УК РФ).

По данным следствия, с декабря 2019 по сентябрь 2024 года подозреваемый, являясь тренером секции «Армрестлинг», совершал развратные действия без применения насилия в отношении шести своих подопечных, а также вступал с одной из них в половое сношение. В настоящее время мужчина задержан. Его допрашивают следователи», — говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

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Что известно о жертвах

По данным источника, Рабинович приглашал девочек 13-16 лет в свою комнату якобы для взвешивания, где домогался до них. Они раздевались до нижнего белья, после чего мужчина прикасался к ним под видом того, что поворачивал их корпус в разные стороны. Также на тренировках действовал дресс-код, по которому спортсменки могли присутствовать на занятиях только в шортах и майках. Также сообщается, что двух жертв тренер склонил к сексуальному контакту.

Чуть ранее стало известно о растлении еще более юных девочек — в возрасте от девяти до 14 лет. С ними Рабинович, по информации «МК», делал «голые» фото, трогал за интимные места и самоудовлетворялся в их присутствии. По 135-й статье УК РФ, по которой возбудили дело, тренеру грозит до 12 лет тюрьмы.

Кто такой Константин Рабинович

Рабинович — 19-кратный чемпион мира. Также он является мастером спорта международного класса, действующим чемпионом России и Московской области по армрестлингу, многократным чемпионом Европы и президентом Федерации армрестлинга городского округа Шатура. По данным источника, долгое время он пользовался большим авторитетом среди родителей своих воспитанников.

При этом Рабинович — инвалид с детства. В раннем возрасте у него обнаружили спинномозговую грыжу, из-за которой у него недоразвились конечности, а также он находился в инвалидном кресле. Однако он преодолел болезнь и стал профессиональным спортсменом.