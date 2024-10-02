Чернышенко развернул самолет из-за удара Ирана по Израилю. На борту находился министр спорта РФ

Российская делегация не попала на саммит «Диалог по сотрудничеству в Азии» в Доху на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Самолет с российской правительственной делегацией во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко не смог долететь до Катара в результате обстрела территории Израиля иранскими ракетами. После закрытия воздушного пространства Ирана спецборт, в котором также находились министр спорта РФ Михаил Дегтярев и замминистра экономического развития Максим Колесников, совершил вынужденную посадку в Минводах, а затем вернулся в Москву. «Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо...», — прокомментировал случившееся Дегтярев, который полетел в Доху сразу после московского форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

Не можем подвергать риску делегацию

Напомню, что во вторник вечером Иран нанес массированный удар по Израилю. В ответ на гибель в Ливане лидеров проиранских группировок «Хезболла» и ХАМАС по территории еврейского государства были выпущены около четырех сотен баллистических ракет. Оценки результатов этой атаки в Тегеране и Тель-Авиве сильно расходятся, но Росавиация вместе регуляторами из других стране рекомендовала воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля. Два самолета, следовавшие из Москвы и Сочи в Тель-Авив, экстренно развернулись и в итоге приземлились в Египте. Менять маршрут пришлось и правительственному чартеру, который в момент ракетной атаки оказался в районе Баку.

По словам Чернышенко, иранская сторона давала российскому самолету пролет в безопасной зоне в районе Омана, однако топлива на этот маневр не хватило, поэтому было принято решение вернуться на дозаправку в Минводы. Затем правительственная делегация направилась в столицу России. «Принято решение возвращаться в Москву и дожидаться оценки ситуации, поскольку мы не можем подвергать риску делегацию, будем ждать подтверждения от авиационных властей от властей стран, которые нас должны принимать», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости».

Делегация во главе с вице-премьером летела в Доху для участия в работе саммита «Диалог по сотрудничеству в Азии», который намечен на 2-3 октября. Чернышенко, отвечающий в кабинете министров в том числе за спортивное направление, планировал выступить на тему «Путь России к сильному ИИ», затронув в том числе тему спорта как инструмента обеспечения мира и социальной интеграции. В прошлом вице-премьер, напомню, возглавлял оргкомитет Игр-2014 в Сочи и получил за их проведение олимпийский орден. Эта награда была отозвана МОК после начала СВО. В саммите «Диалог по сотрудничеству в Азии» участвуют 35 стран.

Дмитрий Чернышенко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двойные стандарты

В Иране заявили, что не менее 80 процентов ракет, выпущенных по военным объектам Израиля, смогли преодолеть систему противовоздушной обороны «Железный купол», а также ПВО американских кораблей. По некоторым данным, в ходе атаки впервые были применены новейшие гиперзвуковые ракеты «Fattah 2». Их целью, в частности, были две авиабазы и штаб-квартира разведслужбы «Моссад». «На основании законных прав и с целью мира и безопасности для Ирана и региона был дан решительный ответ на агрессию сионистского режима, — написал в соцсетях президент Ирана Пезешкиан. — Эта акция была устроена для защиты интересов и граждан Ирана. Пусть в Израиле знают, что Иран не является воюющей стороной, но он твердо противостоит любой угрозе. Это только часть нашей силы. Не вступайте в конфликт с Ираном».

При этом Израиль уверяет, что в результате ракетного удара никто не пострадал, а вооруженные силы страны не утратили боеспособности. Утром в среду израильские самолеты продолжили бомбардировку Ливана. При этом политики еврейского государства называют запуск ракет из Ирана «огромной ошибкой» и обещают «заметный и болезненный ответ». Ходят слухи, что в среду в прямом эфире израильского телевидения премьер-министр Биньямин Нетаньяху официально объявит войну Ирану. При этом иранская сторона готова отказаться от дальнейшей эскалации, если Израиль «воздержится от необдуманных действий». «Иранский ракетный удар по Израилю завершен, но в случае израильского ответа новая атака будет сильнее и мощнее», — заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

В общем, налицо переход ближневосточного конфликта в стадию боевых действий между регулярными армиями. В вооруженное противостояние уже втянуты Иран, Палестина, Ливан, Израиль, а также США и Великобритания, которые помогают израильской армии с помощью своих подразделений, дислоцированных в этом регионе. Для мирового спорта происходящее — настоящий кошмар. Под угрозой проведение всех соревнований в Западной Азии, кроме того, геополитический конфликт ухудшит и без того непростые отношения между израильскими спортсменами и представителями мусульманских стран. И то, что МОК и международные ситуации в этой ситуации снова молчат — яркое свидетельство двойных стандартов в их работе.