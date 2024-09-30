Турки напали на армянских футболистов с ножами во Франции! Есть раненые в критическом состоянии

Жуть.

В воскресенье, 29 сентября, во французском городе Валанс произошло страшное событие. Во время матча местной любительской лиги между «Тюрквазом» и «Оментменом». Футболисты последних подверглись вооруженному нападению со стороны фанатов. Несколько человек госпитализированы.

Конфликт на национальной почве

Судя по показаниям свидетелей, инцидент произошел на национальной почве. «Тюркваз» — франко-турецкий клуб, «Оментмен» — франко-армянский. Исторически между двумя этими народами очень непростые отношения. В этот раз ненависть коснулась футбола.

Как сообщает издание Armenie Nouvelles, все случилось в конце первого тайма, когда «Оментмен» уже вел 2:0. Турецкие или франко-турецкие фанаты, вооруженные ножами, выбежали на поле и напали на армянских футболистов, выкрикивая антиармянские лозунги.

В ситуацию пришлось вмешаться полиции, а матч был остановлен. Пострадавшие были отправлены в больницу. Издание Zartonk Media сообщает, что двое из них находятся в критическом состоянии.

Замдиректора французского издания Figaro Жан-Кристоф Бюиссон высказался об инциденте так: «Во время районного футбольного матча турецкие болельщики, недовольные тем, что их команда «Тюркваз» проигрывает со счетом 0:2 франко-армянскому клубу из Валанса, напали с ножами на игроков армянского происхождения. Это называется нападением на расовой почве», — написал он в соцсетях.

Армянская община требует наказания

Произошедшее вызвало переполох в армянской общине Валанса. Одна из крупнейших организаций, «Комитет 24 апреля», опубликовала заявление: «Расистские словесные оскорбления, антиармянские высказывания, физические удары и травмы, нанесенные игрокам «Оментмена» футболистами и болельщиками клуба «Тюркваз», а также разжигание антиармянской ненависти.

Эти инциденты выходят далеко за рамки спортивного контекста, поскольку они, к сожалению, отражают антиармянскую ненависть, которую Турция умело взращивает и раздувает среди своих граждан, даже во Франции. Теперь эта ненависть у нас на пороге, на футбольном стадионе!

Мы не должны допустить этого, и мы не должны относиться к этому инциденту легкомысленно! Поэтому «Комитет 24 апреля» считает эти факты серьезными и призывает компетентные органы, включая Федерацию футбола Франции, принять образцовые санкции, необходимые в подобных обстоятельствах. Ведь помимо игроков и менеджеров «Оментмена», подвергшихся нападению, объектом нападения является прежде всего армянская община Франции».

Высказался и Комитет защиты армянского дела: «Новое нападение на французских граждан армянского происхождения. На этот раз в Валансе, во время матча. Снова игроки ФК «Тюркваз» и «Серые волки». Пришло время положить конец этой фашистской организации», — заявили в комитете, одновременно приложив фотографию, на которой видны некоторые футболисты «Тюркваза», изображающие руками символ «Серых волков», или «Бозкурта», — турецкой ультранационалистической экстремистской организации, запрещенной во Франции.

Случившееся прокомментировал президент «Тюркваза» Канбер Йылмаз — он экстренно приехал на матч, узнав об инциденте: «Я действительно недоволен случившимся. Кто нанес первый удар, кто второй, мы не узнаем...»

В администрации Валанса тоже не остались в стороне: «Я решительно осуждаю акты насилия, имевшие место сегодня во время футбольного матча между «Тюрквазом» и «Оментменом», — заявил мэр города Николя Дарагон.