Состояние Ефремова резко ухудшилось: он с трудом дышит и разговаривает

У отбывающего срок актера возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Что произошло

Заслуженный артист России Михаил Ефремов испытывает проблемы со здоровьем в ИТК-4 в Белгородской области, где отбывает наказание по делу о ДТП со смертельным исходом в Москве. По данным Telegram-канала SHOT, у актера обострение хронической обструктивной болезни легких. Из-за этого он с трудом дышит и почти не может разговаривать.

Эту информацию частично подтвердил Юрий Падалко, адвокат Ефремова. Юрист также подчеркнул, что его подзащитному помогают в колонии.

— Да, действительно, его состояние ухудшилось, помощь оказывается. Я уже недавно давал интервью по этому поводу. Больше ничего не могу сказать, это не совсем этично, — цитирует Падалко RTVI.

SHOT уточняет, что Ефремову необходимы ежедневные визиты к врачу, так как заболевание легких грозит дыхательной недостаточностью и повышает риски развития сопутствующих недугов. Ухудшение состояния здоровья 60-летнего артиста привело к тому, что он бросил курить.

Опровержение от УФСИН

После появления новостей о проблемах Ефремова со здоровьем УФСИН России по Белгородской области выступило с опровержением: «Распространяемая в СМИ информация о том, что у осужденного Михаила Ефремова якобы ухудшилось состояние здоровья, не соответствует действительности, — сообщили ТАСС в УФСИН. — Состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики. Он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей».

Михаил Ефремов. Фото Александр Казаков, Известия

Могут ли его выпустить на свободу досрочно

Ефремов находится в колонии из-за ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Автомобиль, за рулем которого находился актер в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой скончался от полученных травм на следующий день. Изначально артиста приговорили к восьми годам лишения свободы, впоследствии срок сократили до семи с половиной лет.

Адвокат Ефремова работает над прошением об УДО — условно-досрочном освобождении. Как утверждает Падалко, оно может быть подано на рассмотрение до Нового года. По данным SHOT, документы почти подготовлены, в них уже есть медицинские справки о состоянии здоровья.

Ефремов известен по работе в многочисленных театральных постановках и кино. Также он болельщик «Спартака», до рокового ДТП активно поддерживал команду, часто посещая ее матчи.