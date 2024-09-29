Пятерых хоккеистов отправили в СИЗО после игры с командой ФСБ. Им грозит до семи лет тюрьмы

На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ

Пострадала команда предпринимателей «Тафгай».

Весной в Биробиджане состоялся любительский хоккейный матч между командой предпринимателей «Тафгай» и «Фантомом», представляющим региональное управление ФСБ. Во время встречи произошла массовая драка, которая привела к аресту нескольких игроков сразу после финального свистка.

Что произошло

По информации Telegram-канала Baza, пятерых хоккеистов «Тафгая» задержали на 15 суток, а организаторы турнира объявили об их дисквалификации. Но на этом правоохранители не остановились: 13 июня на зачинщиков драки завели уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти».

У трех хоккеистов взяли подписку о невыезде, а 26 сентября следствие задержало предпринимателя Евгения Потаскуева вместе с еще одним игроком «Тафгая». По данным источника, их поймали из-за наличия загранпаспортов и опасений, что они могут сбежать из страны. Ранее бизнесмен неоднократно путешествовал в Таиланд.

Что грозит игрокам «Тафгая»

30 сентября в Биробиджане пройдет суд. Максимальное наказание по статье 213 УК РФ, которую вменяют предпринимателям, — семь лет лишения свободы.

Тем временем на ситуацию у себя в Telegram-канале отреагировала трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова. Она призвала начальника управления ФСБ по ЕАО Максима Лосева прекратить уголовное дело, поскольку игроки «Тафгая» уже понесли достаточное наказание.

«Несколько хоккеистов сразу после матча были арестованы и отбыли наказание — административный арест 10 суток. Наверное, это справедливо. Повторюсь, поступок и поведение зачинщиков недопустимы, публично их за это осуждаю, но также считаю, что ломать из-за этого судьбу этим ребятам уголовным наказанием — это перебор», — написала Чепалова.

В качестве альтернативного наказания олимпийская чемпионка предложила заставить зачинщиков драки публично извиниться и построить спортивную площадку в любом дворе Биробиджана, а затем поставить их на ворота без защиты для отработки «Фантомом» буллитов.

«Или командой СКА, пусть прочувствуют «свой хоккей», который они устроили, думаю Роман Ротенберг возражать не станет. Пробьем штрафные и отпустим восвояси», — резюмировала Чепалова.

Были ли подобные прецеденты ранее?

Один из самых известных инцидентов произошел в 2000 году в Национальной хоккейной лиге. Канадский хоккеист Марти Максорли нанес удар клюшкой по голове Дональду Браширу в матче «Бостона» и «Ванкувера». В результате американец на полгода выбыл из строя, а разбираться в произошедшем пришлось суду.

В итоге Максорли все-таки избежал тюрьмы. Он получил 18 месяцев условно, и в течение этого срока ему запрещалось участвовать в любых спортивных соревнованиях, где был Брашир.

Еще одним подсудимым ранее был Дино Сиссарелли, который за два удара клюшкой получил штраф в тысячу долларов и один день тюрьмы.