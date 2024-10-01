Общественники предлагают запретить двойное гражданство в России. Чем это грозит спортсменам?

Под ударом не только артисты, но и многие звезды отечественного спорта.

Смена гражданства — горячая тема для российских спортсменов последние два с половиной года, но речь, как правило, шла о гражданстве спортивном. Паспорт страны спортсмену нужен только для участия в Олимпиаде. Большинство стран так или иначе признают двойное гражданство, поэтому особых проблем у атлетов в связи с наличием документов двух стран, как правило, нет. Но неожиданный ход обсуждают в самой России — общественники просят Госдуму принять законопроект о запрете двойного гражданства.

В чем идея?

Автором инициативы является глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Коррупцию и угрозу безопасности он увидел в уехавших артистах и Ксении Собчак.

— У нас общество разделилось на тех, кто поддерживает специальную военную операцию, и тех, кто против, куда в основном входят артисты, которые уехали. Мы за ними наблюдаем, как они выступают. Ксения Собчак — гражданка Израиля. Недавно задержали сенатора Дмитрия Савельева. У него нашли двойное гражданство, а его семья непосредственно живет в другой стране. Вроде наша страна дала им все, а от них обратно мы видим вот такую вот грязь. Чтобы у нас не было русофобов, мы приняли решение выйти с такой инициативой. К примеру, в Китае лишают гражданства, если человек получил второе в другой стране. Я считаю, что у нас нужно сделать так же, — рассказал Бородин телеканалу 360.

Ранее он же запускал инициативу по признанию Аллы Пугачевой иностранным агентом — как видно по результатам, неэффективную.

В Госдуме и новую инициативу восприняли со скепсисом. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии РИА «Новости» заявил: «В нашем комитете такой вопрос не рассматривался. Думаю, реализовать это сейчас было бы довольно сложно», — отметил политик.

Другой депутат Госдумы Михаил Делягин видит иные механизмы работы с двойным гражданством.

— Если человек хочет иметь два паспорта и жить здесь, значит, пусть он платит двойной налог в сравнении с гражданами РФ. То есть с обычной зарплаты такой человек должен платить не 13%, а 26%, с повышенной — 30% и так далее, вплоть до 50% для самых богатых, — заявил он, при этом добавив, что любую инициативу о запрете двойного гражданства не поддержит «Единая Россия», у которой большинство в парламенте.

Фигуристка Софья Самоделкина, которая с 2024 года представляет Казахстан. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перспективы

Тем не менее на всякий случай следить за новостями россиянам — как спортсменам, так и просто желающим получить второй паспорт — стоит. Тренд на закрытие от мира, особенного западного, набирает обороты. Например, в России в 2021 году уже было запрещено двойное гражданство госслужащим.

Чем это чревато? Те спортсмены, которые очень хотят самореализоваться на международных турнирах, будут жертвовать российским паспортом. Хотя получение гражданства часто сложная процедура. Фигуристка Эллисон Рид из США пропустила из-за литовских властей две Олимпиады — в Пхенчхане и Пекине, не сумев получить паспорт прибалтийской страны. Вместе со своим партнером она стала бронзовой призеркой последнего чемпионата Европы и была шестой на чемпионате мира.

Пока российским спортсменам приходится отказываться от двойного гражданства только в связи с условиями новой страны. Так, двойное гражданство не признают Казахстан и Узбекистан — поэтому, по всей вероятности, от российского паспорта отказалась велогонщица Ольга Забелинская и откажется Софья Самоделкина — если хочет попасть на Олимпиаду-2026.

На данный момент странами, где двойное гражданство россиянам (и, как правило, любым другим землянам) запрещено, являются: Латвия, Литва, Украина, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Китай, Эфиопия, Индия, Индонезия, Иран, Япония, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Малайзия, Монголия, КНДР, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Венесуэла и другие государства.

И тут есть еще один нюанс. Двойное гражданство (которое чаще всего регулируется двусторонними отношениями между странами) и два гражданства разных государств — не совсем одно и то же. Вычислить, что у человека имеется паспорт другой державы и вид на жительство за границей, часто очень непросто. Обычно о таком факте человек обязан информировать органы власти. Но если он этого не сделает, максимальное наказание — штраф. Лишить гражданства за такое нарушение по нашим законам нельзя. Во всяком случае пока.