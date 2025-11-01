Видео
1000 волонтеров будет задействована на форуме «Россия — спортивная держава»

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре.

Из почти четырех тысяч заявок была отобрана 1000 самых мотивированных и опытных волонтеров. Все они прошли ряд собеседований и тренингов: ориентационные, «Гостеприимство и туризм», а также функциональные.

«На протяжении четырех месяцев шла большая подготовка по формированию волонтерского корпуса. Благодаря слаженной работе Центра привлечения волонтеров, добровольческих центров образовательных организаций, предприятий, дирекции форума нам удалось сформировать мотивированную и профессиональную волонтерскую команду. Все волонтеры с нетерпением ждут старта форума, чтобы помочь организаторам провести крупнейшее событие на самом высоком уровне и показать гостеприимство Самарской области и России», — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Подготовка проходила в Центре привлечения и подготовки волонтеров, который открылся в сентябре на базе Многофункционального молодежного центра Самарской области. Команда центра вместе с вузами, колледжами, общественными организациями и предприятиями выстроила систему, позволяющую будущим волонтерам погрузиться в специфику своих направлений.

В настоящее время проходят последние функциональные тренинги на объектах проведения форума: там волонтеры знакомятся с инфраструктурой, изучают маршруты, правила безопасности и порядок взаимодействия со службами форума.

Мария Соколова, студентка Самарского университета, переехала из Санкт-Петербурга в Самару и стала лидером команды на площадке «МТЛ Арена»:

«Я в волонтерстве уже шесть лет. На форум шла осознанно — здесь особая атмосфера. Мы изучали устройство площадок, маршруты, порядок взаимодействия с судьями. Хочется, чтобы все гости почувствовали, насколько Самарская область открытый и дружелюбный регион».

Координатор площадки Марина Ненашева отметила:

«Ребята уже отлично ориентируются на арене, знают, где находятся раздевалки, зоны СМИ, медицинские пункты. Каждый отвечает за свой участок, но команда действует как единый организм. От этого зависит, насколько слаженно пройдет форум».

Волонтеры уже получили фирменную экипировку, которая была разработана специально для форума, и частично приступили к своим функциональным обязанностям, а начиная с 5 ноября волонтерский корпус в полном составе выйдет на свои объекты, чтобы помочь в организации одного из крупнейших спортивно-деловых событий в стране.

