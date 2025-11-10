Кирилл Игнатьев: «На чемпионате Москвы по коротким нардам проявила себя молодежь»

16-летний новосибирский нардист Владимир Сазонов стал победителем детско-юношеского первенства российских регионов в коротких и в длинных нардах, а потом стал первым в мужском блице на Открытом чемпионате Москвы по коротким нардам. В этих соревнованиях, состоявшихся с 6 по 9 ноября в Москве, приняли участие более ста игроков — 86 мужчин и 26 женщин, представляющих 24 субъекта Российской Федерации.

— Выступление Сазонова не сенсация, а закономерность. Он — очевидный лидер в коротких нардах у юношей. Притом качество его игры на турнирах сверстников было выше, чем у 90 процентов взрослых спортсменов, — отметил член оргкомитета чемпионата Москвы, заместитель главного судьи турнира Кирилл Игнатьев.

— После победы Сазонова в коротких нардах на детско-юношеском Кубке Федерации нард России, состоявшемся в феврале в Сколково, гроссмейстер Сергей Ерохин назвал его восходящей звездой, которая уже в скором времени будет покорять мировые вершины.

— До сих пор в международных турнирах Владимир не участвовал. Планируется, что его дебют состоится в декабре в Дубае.

— Кого еще из участников чемпионата Москвы вы отметили бы?

— Прежде всего, москвича Эдуарда Есаяна, который стабильно демонстрировал высокое качество игры. Он победил в основном турнире и занял второе место в блице. Ряд наших известных спортсменов в эти дни играли на традиционном турнире в Киринии (Северный Кипр), входящем в пятерку самых престижных в мире, как турниры «Большого шлема» в теннисе. В их отсутствие у молодежи появлялся дополнительный шанс проявить себя. Есаян им воспользовался. Это молодой игрок, хотя уже не юноша. Ему 30 лет.

Отмечу спортсменов из Ивановской области, которая недавно стала участвовать в больших турнирах. В Москву ее команда приехала в обновленном составе, который готовится к стартующему в конце месяца в Люберцах Кубку России, и добилась хорошего результата. Руслан Игнарин стал вторым в спринт-нардах (игра с тремя шашками у каждого из соперников. - Прим. ред.), а Артур Роганов выиграл Кубок чемпионов, турнир высокорейтинговых игроков с более продолжительными, чем в основном турнире, матчами. Если в основном турнире для победы надо было набрать 9 очков, то в Кубке чемпионов — 11, а в финале этого турнира — 13.

Результаты Открытого чемпионата Москвы по коротким нардам

Короткие нарды

Мужчины

1. Эдуард Есаян (Москва)

2. Гурам Нагелишвили (Москва)

3. Гарри Лагвилава (Краснодарский край)

Женщины

1. Юлия Громенкова (Москва)

2. Ольга Иванова (Московская область)

3. Оксана Гаязова (Москва)

Короткие нарды — блиц

Мужчины

1. Владимир Сазонов (Новосибирская область)

2. Эдуард Есаян (Москва)

3. Родион Плиев (Санкт-Петербург)

Женщины

1. Ксения Нагаева (Челябинская область)

2. Елена Анучина (Воронежская область)

3. Елена Круговых (Московская область)

Дополнительная программа

Короткие нарды — пары

1. Сергей Акопов/Мгер Джагарян (оба — Москва)

2. Ян Гуревич/Валериан Рапава (оба — Москва)

3. Лидия Ханченкова (Москва)/Роберт Садгян (Московская область)

Кубок чемпионов

1. Артур Роганов (Ивановская область)

2. Левик Багдасарян (Москва)

Спринт-нарды

1. Сергей Аленин (Москва)

2. Руслан Игнарин (Ивановская область)

3 Дмитрий Широков (Москва)

Однопоинтовый турнир

1. Гарри Лагвилава (Краснодарский край)

2. Евгений Фролов (Москва)

3. Гурам Нагелишвили (Москва)