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28 марта, 13:40

29 марта состоится турнир по армрестлингу East vs West 17

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29 марта, в субботу, пройдет номерной турнир серии East vs West с участием Девона Ларратта, Джона Брзенка и россиянина Андрея Шаркевича. Начало трансляции в 20.00 по московскому времени.

Семнадцатый турнир армрестлинг-промоушена пройдет в Арлингтоне (США). В России его эксклюзивно покажет Кинопоиск в разделе «Спорт».

В рамках турнира состоится 12 поединков. Главное событие вечера — реванш легенд армрестлинга спустя 26 лет: Джона Брзенка и 49-летнего Йошинобу Канаи. В 1999 году борцы провели суперматч в рамках чемпионата мира, тогда победу одержал Брзенк, а Канаи отметил его невероятную силу. Сейчас Брзенку 60 лет, его сопернику — 49.

Турнир East vs West 17 покажут на Кинопоиске.

Полный кард турнира:

Андрей Шаркевич vs Арсен Хачатрян (правши)

Коди Вуд vs Джозеф Меранто (правши)

Коди Мерритт vs Евгений Прудник (левши)

Янис Амолинс vs Миндаугас Тарасайтис (правши)

Хантер Ноффс vs Вален Лоу (правши)

Мэтт Маск vs Кыдыргали Онгарбаев (правши)

Девон Ларратт vs Кори Уэст (левши)

Сара Бекман vs Джослин Бриссон (правши)

Дэйв Чаффи vs Георги Цветков (правши)

Джон Террьен vs Крейг Туллье (правши)

Джон Брзенк vs Йошинобу Канаи (правши) — главное событие.

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