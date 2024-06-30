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Сегодня, 11:55

58-летняя Мишель Рол стала третьей в спортивной ходьбе на олимпийском отборе США

Алина Савинова
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Уроженка Мадисона (штат Висконсин) Мишель Рол заняла третье место в спортивной ходьбе на 20 км на олимпийском отборе США.

58-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 42,27 минуты. Первой стала Робин Стивенс с результатом 1 час 37,38 минуты, второй — Миранда Мелвилл (1.39,38).

Олимпийский отбор в команду США проходит в Юджине с 21 по 30 июня.

Рол представляла сборную США на трех Олимпийских играх — в 1992, 1996 и 2000 годах. Она является серебряным и бронзовым призером Панамериканских игр (1995 и 1999).

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