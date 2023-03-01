Громаков: «В Донецке, Горловке и Макеевке нет возможности тренироваться»

И.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков рассказал о развитии спорта на территории республики.

— Скажем честно, в городах Донецке, Горловке, Макеевке нет возможности тренироваться, потому что каждый день идут обстрелы, нельзя находиться в закрытом помещении огромному количеству людей из-за опасности. Благодаря инициативе Министерства спорта России наши спортсмены будут не только тренироваться в течение весны и лета, но и участвовать в соревнованиях для новых территорий в Крыму. Мы там будем участвовать в соревнованиях среди взрослых и юниоров. В прошлом году были проведены такие первые соревнования. Наша команда, несмотря на тяжелые условия, выиграла их в финале у Крыма. Нам приятно, что такая инициатива есть.

Подчеркну, что кроме футбола у нас есть и другие вида спорта. Их более семидесяти видов у нас. У них нет возможности тренироваться в Донецке, они выезжают в Россию, где регионы берут на свое обеспечение наших спортсменов. Мы благодарны этим регионам, их больше пятнадцати. Около четырехсот ведущих спортсменов ДНР тренируются на территории России и участвуют в соревнованиях.

Вопрос о реконструкции спортивных сооружений мы будет решать в рабочем режиме с Министерством спорта, Министерством строительства Российской Федерации, потому что это беда. Более семидесяти сооружений в разрушенном состоянии, эти проблемы нужно срочно решить.