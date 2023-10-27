Александр Жуков — об открытии Парламентских игр: «Сегодня в мире спорта есть много противоречий. На наших играх такого не бывает»

Экс-президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался об открытии XI Международных парламентских игр.

«Парламентские игры — это особые соревнования. Они не только посвящены спорту, но и дают возможность пообщаться с коллегами из других стран. Мы очень рады, что география Парламентских игр расширяется. Сегодня у нас очень много друзей. Не только те, кто традиционно принимает участие, друзья из Белоруссии, но и те, кто прибыл из Африки и Азии. Это дружеские игры, на которых царит настоящая спортивная атмосфера. Сегодня в мире спорта есть много противоречий. На наших играх такого не бывает», — сказал Жуков.

Международные парламентские игры пройдут в Москве с 26 по 30 октября. На играх представлены участники из 13 стран.