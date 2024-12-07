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Алексей Миллер поздравил жителей Санкт-Петербурга с открытием самого большого катка в мире

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Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил жителей Санкт-Петербурга и болельщиков «Зенита» с открытием самого большого катка в мире.

«Поздравляю всех петербуржцев, болельщиков «Зенита» с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней. «Газпром Арена» по праву считается одним из самых технологичных, современных стадионов в мире. Всем новых радостных эмоций и успехов во всем. «Зенит» — чемпион!» — приводит слова Миллера официальный сайт сине-бело-голубых.

В Санкт-Петербурге в субботу, 7 декабря, прошла торжественная церемония открытия «Катка у Флагштока». Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров — это самый большой каток в мире.

Источник: ФК «Зенит»
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Алексей Миллер
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