Алексей Миллер поздравил жителей Санкт-Петербурга с открытием самого большого катка в мире

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил жителей Санкт-Петербурга и болельщиков «Зенита» с открытием самого большого катка в мире.

«Поздравляю всех петербуржцев, болельщиков «Зенита» с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней. «Газпром Арена» по праву считается одним из самых технологичных, современных стадионов в мире. Всем новых радостных эмоций и успехов во всем. «Зенит» — чемпион!» — приводит слова Миллера официальный сайт сине-бело-голубых.

В Санкт-Петербурге в субботу, 7 декабря, прошла торжественная церемония открытия «Катка у Флагштока». Его площадь составляет 28 тысяч квадратных метров — это самый большой каток в мире.