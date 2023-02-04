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Сегодня, 16:11

Ягудин о мероприятии «Зимний день Московского спорта»: «Спорт доказывает, что он объединяет»

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о мероприятии «Зимний день Московского спорта», которое проходит 4 февраля в Москве в «Лужниках».

— Как вам атмосфера на «Зимнем дне Московского спорта»?

— Приятная тенденция состоит в том, что спортсмены разных направлений пробуют свои силы. Мне было бы прикольно, если бы дали коньки для конькобежцев. Спорт в очередной раз доказывает, что он объединяет. Летом тут же, на территории «Лужников», Саша Трусова прыгала в длину, кто-то пробовал с шестом, я бежал стометровку с Глушаковым, Губерниев. Сегодня попробовал конькобежный спорт. Хотел бы попробовать биатлон: пострелять и побегать. Я, наверное, никогда не заставлю себя попробовать что-то в другом спорте. А тут есть такая возможность.

(Дарья Алексеева)

Алексей Ягудин
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