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Сегодня, 17:03

Анохин высказал мнение о словах Метелева про введение специального налога для букмекеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Фонбета» Сергей Анохин высказал мнение о словах главы комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артема Метелева про введение специального налога для букмекеров.

«В настоящее время даже среди медицинского сообщества нет единого понимания, является ли лудомания действительно заболеванием или вторичным психическим расстройством, как например, пиромания и клептомания. Кроме того, сейчас нет утвержденных Минздравом методик ее лечения, пациенты в основном попадают в подозрительные частные клиники или к «знахарям». Поэтому считаю, что депутатская инициатива преждевременна, медицинская методология не готова, квалифицированные специалисты в нужном количестве отсутствуют. Есть ощущение, что тему зависимости искусственно притягивают к деятельности букмекерских компаний. Люди, которые ставят на спорт, в большей части имеют совсем другой склад ума и интересов, они интересуются статистикой команд, анализируют динамику побед и физического состояния игроков, прежде чем выбрать фаворита для ставки. В отличие от игроманов, которые рассчитывают на «легкие деньги» и ждут выигрышную комбинацию у рулетки в казино или у игрового автомата», — приводит слова Анохина Metaratings.ru.

Ранее Метелев сообщил, что средства с возможного дополнительного налога могли бы пойти на лечение и профилактику игровой зависимости. В своем Telegram-канале глава комитета упомянул, что такая практика есть в других странах.

Источник: https://metaratings.ru/news/anokhin-o-naloge-dlya-borby-s-ludomaniei-oshushenie-chto-temu-zavisimosti-iskusstvenno-prityagivayut-k-deyatelnosti-bukmekerov-246076/
Сергей Анохин
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