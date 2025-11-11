Арсагов — двукратный серебряный призер международного турнира Merit Open

Россияне приняли участие в традиционном престижном турнире по коротким нардам Merit Open, который прошел в Киринии, расположенной в северной части Кипра.

Спортивный директор Федерации нард России Ацамаз Арсагов занял вторые места сразу в двух видах дополнительной программы — турнире «Суперджекпот» и соревновании ветеранов (Seniors) для спортсменов старше 50 лет. Сергей Ерохин стал вторым в турнире BMAB Middle East. А красноярец Александр Абушкевич первенствовал в шоу-состязании по подводным нардам.

— Турнир на Кипре проводился в 12-й раз. На этот раз в нем с учетом дополнительной программы участвовали порядка 380 человек, — рассказал Арсагов. — В основном турнире (Masters) Алексей Токарев из Татарстана разделил места с 10-го по 16-е. Победил датчанин Томас Мюр, ставший настоящим триумфатором соревнований. Ведь он также выиграл турнир BMAB Middle East, своеобразие которого заключается в том, что в нем учитываются не только результаты матчей, но и качество игры, то есть насколько верные ходы делает игрок.

Мне же удалось добраться до финала в Суперджекпоте, втором по силе турнире с высоким вступительным взносом. В нем старт приняли 32 человека. Соперники были очень сильны, так что каждый матч давался с большим трудом. В 1/4 финала обыграл финалиста ЧМ-2023 Марио Кюхля из Германии. В полуфинале же развернулась драматичная борьба с Александрой Кнупфер из Швейцарии — одним из ведущих игроков мира среди женщин. В матче до 11 очков проигрывал 0:8, потом 5:10, но совершил рывок и вырвал шесть геймов подряд стоимостью по одному очку.

В финале при счете 3:5 в пользу норвежца Дагфинна Снархейма случилась катастрофа. Показал удвоение, соперник его принял, после чего я проиграл с коксом. Это три очка, которые к тому же удвоились. Счет сразу стал 3:11.

В турнире для игроков старше 50 лет я уступил в финале Нодару Гагуа, выступающему за Грузию. Но в целом своей игрой на Кипре доволен. В сумме выиграл 13 матчей из 19. При ровном составе участников это хороший результат.

Мнением о турнире по подводным нардам поделился известный теоретик игры Кирилл Игнатьев.

— Это любопытная развлекательная программа. В Киринии есть глубокий бассейн. На дно ставят доску с нардами, а спортсмены надевают водолазные костюмы и акваланги. Матчи состоят из одной игры, тем не менее большинство участников сходит с дистанции еще до окончания соревнований. Все-таки это состязание требует незаурядной выносливости. Наш Александр Абушкевич продемонстрировал отличную физическую подготовку и стал первым.