Атлеты из 18 стран прошли аккредитацию на Игры стран СНГ

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук сообщил, что более 2 тысяч спортсменов из 18 стран уже прошли аккредитацию на II Игры стран СНГ.

«Уже на сегодняшний день более двух тысяч спортсменов из 18 стран прошли через аккредитационную систему», — приводит ТАСС слова Ковальчука.

Также руководитель белорусского Минспорта отметил, что участие в турнире уже подтвердили девять стран Содружества, участвовавшие в первых Играх, и девять стран, не входящих в СНГ.

«Дополнительно у нас такие страны будут представлены, как Монголия, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты. Девять стран еще заявилось уже официально, но я думаю, их будет значительно больше», — добавил он.

II Игры стран СНГ состоятся с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. Соревнования будут проходить по 20 видам спорта.