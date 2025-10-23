Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Остальные

23 октября, 13:30

Айрат Фатыхов: «Победа в чемпионате России не сравнится ни с какой другой»

Анатолий Курагин
Фото Пресс-служба ФНР

В Казани завершился чемпионат России по длинным нардам. В мужских соревнованиях победу праздновал представитель Татарстана Айрат Фатыхов, обыгравший в финале сахалинца Константина Иноземцева.

— Год складывается для меня успешно, — отметил Фатыхов. — Выиграл в Черногории соревнования с участием ста спортсменов, стал первым в Италии, а на Мальорке победил сразу в трех дисциплинах — классических нардах, блице и парах. Все эти турниры проходили по коротким нардам. С 1 июля я занял пост президента Федерации нард Республики Татарстан и поэтому поначалу не собирался принимать участие в чемпионате России. «Мне надо будет встречать и провожать гостей. Все не успею», — говорил друзьям. Но те убеждали: «В Казани ты обязательно должен победить».

В итоге включился в борьбу и добился победы, которая не сравнится ни с одной другой. В основном мужском турнире стартовали 195 участников из 47 регионов. Это рекорд национальных чемпионатов. Приехали сильнейшие игроки страны. Свой успех я посвятил Республике Татарстан, ее руководству и болельщикам, которые поддерживали меня с утра до вечера.

Эмоции до сих пор переполняют. Засыпая, вспоминаю сыгранные матчи. Самым трудным выдался полуфинал против Армена Овсепяна. При счете 5:5 казалось, что мне нереально уйти от «марса», но стал одну за другой выкидывать шестерки. Ту партию я проиграл, но отдал сопернику только одно очко, а следующую выиграл с «марсом» и взял верх в матче со счетом 7:6.

А в финале против сахалинца Константина Иноземцева при счете 6:2 последним ходом выкинул «четыре — четыре», один из немногих подходящих мне вариантов, — и зал взорвался от восторга. Иначе борьба продолжилась бы.

— Сколько времени ежедневно вы уделяете нардам?

— Перед международными турнирами обычно полторы-две недели совсем не сажусь за доску. Играю только на бильярде. Но перед чемпионатом России сыграл матч до 5 очков с председателем наблюдательного совета Федерации нард России Алексеем Авсециным. Этот человек оказывает большую поддержку популяризации нард в стране, за что ему огромное спасибо, при этом сам хорошо в них играет. Получается, он меня потренировал.

— Чем вы занимаетесь в жизни, помимо нард?

— Теперь моя основная работа — руководство федерацией. Недавно открыли офис, в котором обучаем игре в нарды желающих, в том числе детей. Приходят бывшие бойцы СВО. Во время чемпионата России мы провели Кубок защитников Отечества Приволжья и Урала по длинным нардам, в котором состязались 60 участников боевых действий и ветеранов воинской службы. Горжусь, что два первых места заняли представители Татарстана — Нияз Шакиров и Рузель Гиниятуллин. Наша команда победила также в командном зачете.

— Каковы ближайшие планы?

— В начале декабря планируем провести крупный турнир в Нижнекамске, на который пригласим спортсменов со всей России. А лично у меня впереди турниры на Кипре, в Дубае и Грузии.

Telegram Дзен Max
Читайте также
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя