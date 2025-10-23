Айрат Фатыхов: «Победа в чемпионате России не сравнится ни с какой другой»

В Казани завершился чемпионат России по длинным нардам. В мужских соревнованиях победу праздновал представитель Татарстана Айрат Фатыхов, обыгравший в финале сахалинца Константина Иноземцева.

— Год складывается для меня успешно, — отметил Фатыхов. — Выиграл в Черногории соревнования с участием ста спортсменов, стал первым в Италии, а на Мальорке победил сразу в трех дисциплинах — классических нардах, блице и парах. Все эти турниры проходили по коротким нардам. С 1 июля я занял пост президента Федерации нард Республики Татарстан и поэтому поначалу не собирался принимать участие в чемпионате России. «Мне надо будет встречать и провожать гостей. Все не успею», — говорил друзьям. Но те убеждали: «В Казани ты обязательно должен победить».

В итоге включился в борьбу и добился победы, которая не сравнится ни с одной другой. В основном мужском турнире стартовали 195 участников из 47 регионов. Это рекорд национальных чемпионатов. Приехали сильнейшие игроки страны. Свой успех я посвятил Республике Татарстан, ее руководству и болельщикам, которые поддерживали меня с утра до вечера.

Эмоции до сих пор переполняют. Засыпая, вспоминаю сыгранные матчи. Самым трудным выдался полуфинал против Армена Овсепяна. При счете 5:5 казалось, что мне нереально уйти от «марса», но стал одну за другой выкидывать шестерки. Ту партию я проиграл, но отдал сопернику только одно очко, а следующую выиграл с «марсом» и взял верх в матче со счетом 7:6.

А в финале против сахалинца Константина Иноземцева при счете 6:2 последним ходом выкинул «четыре — четыре», один из немногих подходящих мне вариантов, — и зал взорвался от восторга. Иначе борьба продолжилась бы.

— Сколько времени ежедневно вы уделяете нардам?

— Перед международными турнирами обычно полторы-две недели совсем не сажусь за доску. Играю только на бильярде. Но перед чемпионатом России сыграл матч до 5 очков с председателем наблюдательного совета Федерации нард России Алексеем Авсециным. Этот человек оказывает большую поддержку популяризации нард в стране, за что ему огромное спасибо, при этом сам хорошо в них играет. Получается, он меня потренировал.

— Чем вы занимаетесь в жизни, помимо нард?

— Теперь моя основная работа — руководство федерацией. Недавно открыли офис, в котором обучаем игре в нарды желающих, в том числе детей. Приходят бывшие бойцы СВО. Во время чемпионата России мы провели Кубок защитников Отечества Приволжья и Урала по длинным нардам, в котором состязались 60 участников боевых действий и ветеранов воинской службы. Горжусь, что два первых места заняли представители Татарстана — Нияз Шакиров и Рузель Гиниятуллин. Наша команда победила также в командном зачете.

— Каковы ближайшие планы?

— В начале декабря планируем провести крупный турнир в Нижнекамске, на который пригласим спортсменов со всей России. А лично у меня впереди турниры на Кипре, в Дубае и Грузии.