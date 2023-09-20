Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 20:40

Азат Кадыров считает, что бюджет Минспорта должен быть в два раза выше для реализации задач

Telegram Дзен

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров заявил, что для реализации всех задач, стоящих перед ведомством, бюджет Министерства спорта РФ должен быть больше в два раза.

«Для реализации всех задач министерства бюджет должен быть в два раза больше. Как развивать спорт? Засучив рукава, работать как есть. У спортсменов тренировочные мероприятия проходят, соревнования идут, призовые выплачиваются. Мы в рамках формирования бюджета собрали средства с 30 регионов страны для строительства спортивных объектов. Обнулили те регионы, где не начаты строительные работы. Мы провели работу по перераспределению 10 процентов бюджета», — приводит ТАСС слова Кадырова.

Ранее Кадыров назвал плановым сокращение финансирования российского спорта.

Источник: ТАСС
1
Читайте также
МОК запретил выступление украинской спортсменки. Она хотела говорить о политике
Месси приобрел дом стоимостью 10,75 миллиона долларов во Флориде
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Минспорта РФ объяснили сокращение финансирования российского спорта