Байсултанов отметил дефицит оружия в спорте

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал, что в российском спорте есть проблема дефицита оружия. По его словам, Министерство спорта России готово содействовать ее решению.

«Министерство спорта России занимается вопросами гармоничного воспитания личности. Видами спорта, связанными с использованием оружия, занимаются восемь федераций. У нас в стране 500 тысяч человек занимаются стрелковыми видами спорта, уверен, это число будет расти. Вопрос использования оружия в спорте непростой. Проблема дефицита оружия, его доступности по цене и качеству, особенно по части пневматического и лазерного оружия, есть. Мы готовы подключиться к поиску решения этой проблемы», — приводит ТАСС слова Байсултанова.

12 октября состоялся первый Всероссийский оружейный форум «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии».