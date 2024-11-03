Baza: рэпер Канье Уэст планирует выступить на стадионе «Зенита» в ноябре

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Американский рэпер Канье Уэст собирается приехать в Россию с концертом в середине ноября, сообщает Baza.
По информации источника, 47-летний исполнитель планирует выступить в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» — домашнем стадионе футбольного «Зенита». Билеты на концерт могут поступить в продажу на следующей неделе. Организаторы мероприятия договорились с площадкой и уже перевели представителям рэпера аванс. Сумма предоплаты не разглашается, но речь может идти о двух миллионах долларов.
При этом отмечается, что фирма, организующая выступление Уэста, не очень известна, и ее даже обвиняли в махинациях. Тем не менее летом этого года она смогла привезти известных американских рэперов в Воронеж.
Ранее СМИ сообщали, что Уэст проведет концерт в «Лужниках» в Москве. Однако было принято решение перенести выступление в Питер, поскольку в ноябре на московской площадке достаточно прохладно, а у «Газпром Арены», в свою очередь, есть крыша. Также с рэпером договорились, что он приедет в Москву в мае следующего года.