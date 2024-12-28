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Белорусы выступят в Европейских юношеских олимпийских фестивалях 2025 года

Камила Абдурахманова
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Белорусские спортсмены примут участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях, которые пройдут в 2025 году.

«Что касается будущего участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, EOC осознает важность устранения барьеров для того, чтобы спорт служил объединяющей силой. Это особенно относится к Европе, которая служит объединению самых разных людей из разных стран», — сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC).

Организация добавила, что не считает нужным запрещать участвовать в соревнованиях исключительно на основании того, какой у них паспорт.

Белоруссия сможет выступить на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсменам будет запрещено демонстрировать любую причастность к своей стране. Также атлетов подвергнут проверке соответствия нейтральному статусу.

Возраст участников Европейских юношеских олимпийских фестивалей — от 14 до 18 лет. Зимние соревнования состоятся с 9 по 16 февраля в Бакуриани (Грузия), а летние — с 20 по 26 июля в Скопье (Северная Македония).

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