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Сегодня, 17:30

Более двух миллионов человек посмотрели организованные VK трансляции игр «Дети Азии»

Фигурное катание на I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии».
Болельщики на турнире «Дети Азии».
В программе турнира был и хоккей.
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В Кемеровской области завершились II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Соревнования прошли в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе. Зрителями 28 трансляций, поддержанных VK с 25 февраля по 4 марта в официальном сообществе турнира ВКонтакте, стали 2,2 миллиона человек.

Болельщики на турнире «Дети Азии».

Пользователи соцсети смотрели соревнования, а также принимали участие в ежедневных опросах. В официальной группе игр они выбрали лучших спортсменов, которые получили брендированные призы от ВКонтакте и промокоды на годовую подписку от VK Музыки. Победителями стали три спортсмена из Кузбасса: Дмитрий Подольский (параллельный слалом-гигант), Виктория Ефимова (лыжные гонки) и Евгений Ершов (хоккей), — а также фигуристка из Татарстана Дина Хуснутдинова и конькобежец из Сибирского федерального округа Юрий Фогель. Суммарно за лучших спортсменов болельщики отдали свыше 17 тысяч голосов.

Подарки достались не только участникам соревнований, но и пользователям. Те, кто правильно ответили на большинство вопросов в чат-боте с викториной ВКонтакте, получили отрисованного дизайнерами социальной сети рысенка Тихоню — талисмана «Детей Азии».

В программе турнира был и хоккей.

VK выступила медиапартнером II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе. Помимо организации трансляций и розыгрыша призов, компания поддержала движение болельщиков и провела ряд развлекательных активностей.

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