Более трехсот спортсменов приняли участие в чемпионате России по длинным нардам

С 15 по 19 октября в Казани прошел чемпионат России по длинным нардам. Турнир собрал более трехсот спортсменов из 47 регионов страны.

В основной программе в длинных нардах золотые медали завоевали Светлана Григорьева и Айрат Фатыхов. Первое место в длинных нардах-блиц заняла Алла Плиг, представляющая Республику Карелия, а у мужчин здесь первенствовал Роман Быковский из Краснодарского края.

В дополнительных дисциплинах в Кубке мастеров по длинным нардам-блиц лучшим стал

Сергей Зеленов из Самарской области. Левон Джилавян из Ставропольского края выиграл однопоинтовый турнир.