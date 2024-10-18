Борис Ротенберг: «Посмотрите на Олимпиаду без России. Что это? Позорище какое-то»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос, можно ли считать Россию спортивной державой.

— Является ли Россия спортивной державой?

— Конечно! Еще какой! На нас смотрят, как у нас все развивается, учатся. Мы еще подумаем, кого принимать, а кого нет.

— Вам не кажется, что без России мировой спорт стал слабее?

— Это все понимают! Общаюсь со многими спортивными деятелями по всему миру. В спорте я практически всю жизнь, за этот период появилось столько друзей и товарищей во всех странах... Мы до сих пор общаемся, сотрудничаем. Они сидят и ждут, когда все закончится. Без России это не спорт. Посмотрите на Олимпиаду. Что это? Позорище какое-то.

Например, по автоспорту мы под российским флагом поедем выступать в Дубай. Если нас где-то не принимают, мы подождем, но все равно будем развивать эти виды спорта.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» будет проходить в Уфе с 17 по 19 октября. Главной площадкой станет новый Дворец борьбы. В нем состоится пленарное заседание, Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и будет работать деловая программа.