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Бородавко: «На Российско-китайских играх низкий уровень конкуренции в лыжах»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о Российско-китайских играх на Сахалине.

— Уровень конкуренции там никакой, — приводит слова Бородавко «Спорт День за Днем». - Там практически только наши команды выступают, поэтому было принято решение проведения совместных эстафет, чтобы был хоть какой-то интерес. Уровень детского лыжного спорта в Китае достаточно низкого уровня. Это больше дружеские игры, нежели соревновательные.

— Есть ли там ваши ученики?

— Нет, выступают молодежные сборные команды России. Это юношеские игры.

— Как вообще оцениваете этот турнир?

— Спортсменам нужны международные старты для опыта. Но все-таки должна быть соответствующая конкуренция. Поскольку здесь ее нет, эти соревнования носят больше дружеский характер. Это соревнования между самими собой.

Турнир проходит с 8 по 14 января.

Источник: Спорт День за Днем
Юрий Бородавко
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