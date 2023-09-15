Борзаковский оценил возможность возвращения майской эстафеты по Садовому кольцу

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский заявил, что идея возвращения легкоатлетической эстафеты по Садовому кольцу является неплохой, но ее сложно воплотить в нынешних условиях.

«Пора ли возродить эстафету по Садовому кольцу? Сейчас есть нюансы. Раньше, когда проводилась эстафета, автомобилей было меньше, сейчас может быть коллапс, поэтому здесь нужно понять людей, которые окружают нас. У нас же есть такие места, как «Лужники», там можно проводить эстафеты, и они проходят в рамках Московского марафона и других стартов. Москва остается, поменялось место проведения. Я понимаю московские власти, действительно очень сложно перекрыть в нынешнее время Садовое кольцо. Вижу ли в перспективе возрождение эстафеты? В перспективе было бы неплохо. Но я повторю, что понимаю все стороны — и спортивную, и властей», — приводит слова Борзаковского ТАСС.

Первый старт эстафеты по Садовому кольцу прошел 2 мая 1922 года. Соревнования 1923 и 1924 годов прошли по Бульварному кольцу. С 2013 года эстафета перенесена на территорию «Лужников» и прилегающих набережных.