Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 12:10

Булыкин пожелал спортсменам исполнения поставленных целей в 2025 году

Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии «СЭ» поздравил болельщиков и спортсменов с наступающим 2025 годом.

«В первую очередь здоровья всем спортсменам и болельщикам, а также удачи, исполнения желаний и целей, которые они ставят на 2025 год», — сказал Булыкин «СЭ».

С 2022 года большинство спортсменов из России были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 россиян, российская государственная символика и упоминания страны были под запретом.

Вероника Ольшукова

Дмитрий Булыкин
Читайте также
Брэд Питт и Анджелина Джоли спустя 8 лет достигли соглашения о разводе
ГИБДД призвала водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия
Назван топ-10 свадеб в российском спорте в 2024 году
Победные мучения «Магнитки» и разочарованный Ларионов. Что произошло в КХЛ 30 декабря
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
«Уралвагонзавод» отправил Минобороны РФ танковые эшелоны Т-90М и Т-72Б3М
Сегодня
Вчера
Неделя