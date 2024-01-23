CAS дисквалифицировал за допинг трех штангистов из России

Допинг
Сегодня, 11:35
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушения антидопинговых правил трех российских штангистов, сообщает ТАСС.
По данным источника, отстранены были Михаил Гобеев, Армен Алекян и Дмитрий Чалый. Все они дисквалифицированы на 4 года на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. Штангисты нарушили правила в 2012 году.
Срок дисквалификации Гобеева завершится в апреле 2026 года, Алекяна — в июне 2026, а Чалого — в сентябре 2026.
39-летний Гобеев — серебряный призер чемпионата Европы-2010, чемпион и призер чемпионатов России и обладатель Кубка страны. Алекян — победитель молодежного первенства Европы-2012, Чалый — обладатель Кубка России 2013 года.