CAS дисквалифицировал за допинг трех штангистов из России

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушения антидопинговых правил трех российских штангистов, сообщает ТАСС.

По данным источника, отстранены были Михаил Гобеев, Армен Алекян и Дмитрий Чалый. Все они дисквалифицированы на 4 года на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. Штангисты нарушили правила в 2012 году.

Срок дисквалификации Гобеева завершится в апреле 2026 года, Алекяна — в июне 2026, а Чалого — в сентябре 2026.

39-летний Гобеев — серебряный призер чемпионата Европы-2010, чемпион и призер чемпионатов России и обладатель Кубка страны. Алекян — победитель молодежного первенства Европы-2012, Чалый — обладатель Кубка России 2013 года.