Чемпиона России по гиревому спорту убили в Москве

Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко убит в Москве.

Предварительно причиной смерти спортсмена стало огнестрельное ранение в голову.

«В центре Москвы на Ольховой улице убит Владимир Фещенко, чемпион РФ по гиревому спорту. В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Кроме того, сообщается, что подозреваемый в убийстве уже задержан.

Фещенко был мастером спорта международного класса.